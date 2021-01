Reddelich/Retschow

Ein Leben auf dem Land, fernab vom stressigen Stadtleben, runterkommen und entspannen: „Das können sich offenbar immer mehr Menschen vorstellen“, sagt Ulf Lübs, Bürgermeister in Reddelich. „Und auch unsere Gemeinde ist sehr attraktiv – ich bekomme viele Initiativ-Anfragen von Leuten, die hier mit dem Auto durchfahren und bei uns bauen wollen.“

Das Problem: Es gibt kaum noch freie Flächen. „Wir schließen hier und da noch einzelne Lücken wie etwa im Ortsteil Brodhagen“, erklärt Lübs. „Aber das Wachstum soll ja auch nicht unendlich sein.“

„Unsere Gemeinde ist sehr attraktiv – ich bekomme viele Initiativ-Anfragen von Leuten, die hier mit dem Auto durchfahren und sich vorstellen können, bei uns zu bauen.“ Ulf Lübs, Bürgermeister Reddelich Quelle: Sabine Hügelland

Ein geeignetes Plätzchen hat die Gemeinde jetzt aber doch noch gefunden: „Neben dem 1960er-Jahre-Bau an der Steffenshäger Straße plant ein Unternehmer aus dem Ort zwei neue Blöcke mit jeweils sechs Wohnungen“, sagt Lübs. „Der Antrag auf Grundstückserwerb ist gestellt – wir überlassen diesen Bereich aber nur im Rahmen des Erbbaurechts, um bei der Entwicklung noch die Hand drauf zu haben.“

Bauland auf dem Dorf: Nachfrage ist groß

Dass Bauland auf dem Dorf begehrt ist, hat auch Retschows Bürgermeister Thomas Schubert festgestellt: „Die Nachfrage ist auch bei uns irre – die Leute kommen sogar persönlich vorbei, um ihr großes Interesse deutlich zu machen.“ Nach einer aktuellen Zählung habe Retschow 959 Einwohner – „und es werden demnächst noch ein paar mehr“, freut sich Schubert. „Vier private Grundstücke sind neu bebaut, zwei weitere kommen dazu – derzeit wird ein Bereich an der Dorfstraße durch den Eigentümer erschlossen.“

In Retschow wird jetzt ein freies Grundstück an der Dorfstraße bebaut. Quelle: Lennart Plottke

Dieses Areal, auf dem lange Zeit der schwarze Hahn – Retschows Wahrzeichen – gestanden hatte, wurde im vergangenen Jahr durch die Gemeinde verkauft. „Neuer Zuzug ist ungebrochen da“, macht Schubert deutlich. „Und auch, wenn mich das natürlich freut – die Preisentwicklung ist bedenklich, der Markt ist satt. Viele Menschen können sich doch einen Hausbau gar nicht mehr leisten.“

Darüber hinaus entstehen jetzt in Retschow auf dem Gelände der alten Schule altersgerechte Wohnungen. In einem 1,5-geschossiges Gebäude findet im Erdgeschoss eine Tagespflege Platz, im Obergeschoss sind etwa fünf Wohnungen geplant. In einem zweiten Schritt soll es relativ zeitnah einen Anbau für weitere zwölf Wohnungen geben.

Bezahlbarer Wohnraum in Bargeshagen

Für mehr bezahlbaren Wohnraum möchte auch die Gemeinde Admannshagen-Bargeshagen sorgen. Nach einer geplanten Erweiterung des Gewerbegebiets am Admannshäger Damm soll dafür auf der gegenüberliegenden Seite der Bundesstraße 105 eine etwa 7000 Quadratmeter große, bislang unbebaute Fläche in Angriff genommen werden. „Bei dem entsprechenden Bebauungsplan sind wir schon recht weit“, sagt Gemeindevertreter Hans-Peter Stuhr. „Wir können uns hier nach wie vor mehrgeschossige Wohnhäuser und auch einen Verbrauchermarkt vorstellen.“

„Beim entsprechenden Bebauungsplan sind wir schon recht weit – wir können uns hier mehrgeschossige Wohnhäuser und auch einen Verbrauchermarkt vorstellen.“ -Peter Stuhr, Gemeindevertreter Admannshagen-Bargeshagen Quelle: Sabine Hügelland

Er hoffe, dass die Erweiterung des Gewerbegebietes noch in diesem Jahr realisiert werde, so Stuhr: „Wenn das geschafft ist, bekommen wir vom Amt für Raumordnung und Landesplanung entsprechende Kontingente für unseren Wohnungsbau zugeteilt – dann können wir auch damit loslegen.“

Auch in Bartenshagen-Parkentin werden jetzt einige Grundstücke auf den Prüfstand gestellt, weiterentwickelt und im Flächennutzungsplan entsprechend angepasst. So könnten etwa im Ortsteil Bartenshagen vorhandene Bauflächen neben der Hofkoppel in Höhe der Hochspannungsleitung moderat erweitert werden. Sowohl Gewerbe als auch Wohnbebauung ist auf dem Grundstück des früheren Bartenshäger Stützpunktes vorstellbar, zudem gibt es am Ortsausgang Parkentin in Richtung Ortsteil Neuhof die Möglichkeit, ein wenig mehr Wohnraum zu schaffen.

Letzte Häuser entstehen im Nienhäger Wohngebiet

Im Ostseebad Nienhagen ist der Spielraum für einen Häuser- oder Wohnungsbau nahezu ausgeschöpft. Im neuen Wohngebiet Am Beiksoll entstehen seit Sommer 2018 insgesamt 36 Eigenheime, dazu kommen im vorderen Bereich des Areals drei barrierefreie und altersgerechte Wohnhäuser. „Sowohl das Ostseebad als auch die Gemeinde Admannshagen-Bargeshagen sind ja in ihrer Entwicklung eingeschränkt“, erklärt Michael Theis, Leiter des Amtes Bad Doberan-Land. „Selbst, wenn hier noch größere Flächen für eine Bebauung frei wären, müsste das aufgrund der Drei-Prozent-Regelung in Einklang mit der Raumordnung gebracht werden.“

Neben dem 1960er-Jahre-Bau an der Steffenshäger Straße in Reddelich sollen zwei Häuser mit jeweils sechs Wohnungen entstehen. Quelle: Lennart Plottke

Demnach dürfen mit Blick auf den Raumentwicklungsplan einige Gemeinden bis 2021 ohne die Zustimmung der Hansestadt Rostock nur bis zu drei Prozent wachsen. „Das ist zwar noch nicht final auf den Weg gebracht“, sagt Theis. „Es wird aber kommen.“ Auch aus diesem Grund haben die Gemeindevertreter in Börgerende-Rethwisch jüngst ein Bauvorhaben an der Börgerender Straße abgelehnt. Hier plant ein Investor Einfamilienhäuser und auch mehrere Mehrfamilienhäuser mit maximal fünf Wohneinheiten.

Einige Gemeinden an Drei-Prozent-Regel gebunden

„Ab 2021 wären neue Eigenbedarfskontingente grundsätzlich nutzbar“, heißt es dazu in einer schriftlichen Stellungnahme aus dem Amt für Kreisentwicklung. „Allerdings liegt die Größenordnung auf Basis der derzeitigen Drei-Prozent-Regel bei etwa 31 Wohneinheiten.“ Und die wären mit diesem Bauvorhaben dann mehr als ausgenutzt, erklärt Bürgermeister Horst Hagemeister. Was erschwerend hinzu komme: „Wir haben in der Gemeinde keinen Bedarf an den hier vorgesehenen Grundstücken und Häusern – das können sich junge Familien normalerweise nicht leisten.“

Um diesem Bedarf gerecht zu werden, soll neben der Touristinformation in Börgerende auf einer Fläche von etwa 1,6 Hektar ein vorhandener Wohnstandort ergänzt sowie das Museum gesichert und entwickelt werden – inklusive Parkanlage mit Spiel- und Sportgeräten. In erster Linie die geplanten zwei zweistöckigen Wohnhäuser an der Seestraße und auch die 25 avisierten Stellplätze hatten während der öffentlichen Auslegung Widerstände bei Kritikern hervorgerufen – vor allem mit Blick auf einen erwarteten hohen Lärmpegel. Debattiert wird darüber seit Anfang 2019 – Ausgang offen.

Von Lennart Plottke