Region Bad Doberan: So gehen Gemeinden gegen Wildcamper vor

Im Urlaub einfach spontan losfahren, wohin es einen gerade zieht: Das schätzen viele am Reisen mit dem Wohnmobil. Doch nicht alle stellen ihr Fahrzeug auf den ausgewiesenen Campingplätzen ab. In diesem Jahr haben es die Gemeinden vermehrt mit Wildcampern zu tun. Das Ostseebad Rerik will sogar eine Straße für die Durchfahrt sperren, weil Wassersportler dort regelmäßig mit ihren Kleinbussen und Caravanen den Verkehr blockieren. Ursprünglich hätte das bereits passieren sollen, wegen eines Formfehlers der Stadt müssen die Anwohner nun aber noch etwas länger darauf warten.

Dass Schilder Wirkung zeigen, hat die Stadt Bad Doberan erfahren. Sie hat auf dem Saisonparkplatz Hinweistafeln errichtet, die das Campieren untersagen. „Die Wohnmobile hatten oft mehrere Stellplätze blockiert“, sagt Bürgermeister Jochen Arenz. Auf dem Saisonparkplatz tun sie das jetzt nicht mehr. An der Seedeichstraße oder an der Straße zum Kinderstrand würden allerdings weiterhin Wildcamper erwischt. „Das liegt auch an unserem System“, sagt der Bürgermeister. Es gebe zu wenig Stellplätze. Um das zu ändern, plant die Stadt einen größeren Caravan-Stellplatz.

Auch in Rerik denkt man über eine Kompromisslösung nach. „In der Arbeitsgemeinschaft Verkehr gibt es konkrete Überlegungen, begrenzte Stellplätze zu schaffen“, sagt Mathias Druse, Leiter der Kurverwaltung. Die könnten mit Toiletten und einem kleinen Waschraum ausgestattet sein. Durchreisende könnten sich dort mit Wasser versorgen und auf Toilette gehen. Sie sollten aber am nächsten Tag weiterreisen und einen regulären Campingplatz ­aufsuchen. Das Schwierige an dieser Idee: „Wir können keine öffentlichen Gelder verwenden und dann in Wettbewerb zu den Zeltplätzen treten.“

Strenge Kontrollen schrecken ab

Andere Gemeinden sind strenger. In Bastorf habe das Ordnungsamt an der Sporthalle immer wieder Wildcamper erwischt, sagt Bürgermeister Marko Porm. „Wir haben regelmäßig kontrolliert und auch Strafen verhängt.“ Dadurch habe sich das Problem in Bastorf gelöst. Der Bürgermeister geht davon aus, dass sich das rigorose Vorgehen der Verwaltung in den sozialen Medien herumgesprochen habe.

Auch in Kühlungsborn gehen die Politessen auf Streife. Sieben Tage in der Woche kontrollieren die Politessen die öffentlichen Parkplätze. Das könnte Wildcamper abschrecken, sagt Stefanie Zielinski, Leiterin des Bürgeramtes. „Meine Mitarbeiter suchen das Gespräch mit den Wohnmobilbesitzern und weisen auf die umliegenden Campingplätze hin. Sollte es dennoch zu unerwünschten Übernachtungen kommen, werden auch Verwarngelder ausgesprochen“, sagt die Amtsleiterin. In diesem Jahr ist dies jedoch noch nicht notwendig gewesen.

Auch in Bad Doberan setzt man auf Kommunikation: „Die Leute werden freundlich aufgefordert, weiterzufahren“, sagt Jochen Arenz. „Und sie sind dann auch einsichtig. Sie wissen ja, dass es verboten ist.“ Konflikte habe es bisher kaum gegeben. Der Bad Doberaner Bürgermeister verzeichnet einen deutlichen Zuwachs an Wildcampern. „In diesem Jahr sind viel mehr unterwegs“, sagt er. „Das hat durch Corona deutlich zugenommen.“

Unterschied zwischen Parken und Campieren Dass man auf längeren Reisen mal müde wird, ist verständlich. Längere Ruhepausen sind erlaubt. Eine einmalige Zwischenübernachtung zur Wiederherstellung der Fahrtüchtigkeit ist nach Angaben des ADAC zulässig. In der Regel geht man dabei von einem Zeitraum bis zu zehn Stunden aus. Beim Zwischenübernachten darf die Campingausstattung im Fahrzeug genutzt werden. Nicht zulässig ist dagegen mehrmaliges Übernachten am gleichen Ort. Campingstühle- und Tische nach draußen zu stellen, ist verboten. Mehrmals an einem Ort zu Übernachten gilt als Camping und ist nur auf ausgewiesenen Plätzen erlaubt.

Viele leihen ein Wohnmobil

Zugenommen hat auch die Zahl derer, die sich für den Urlaub ein Wohnmobil oder einen Caravan leihen. „Seit Mitte Mai sind die Buchungen bei uns deutlich angestiegen“, sagt Katrin Witt von der Wohnmobilvermietung Paul Camper. „Wir konnten die letzten Wochen und Monate mit einem deutlich überdurchschnittlichen Wachstum im Vergleich zum Vorjahreszeitraum abschließen.“ Vor allem Kurztrips an langen Wochenenden wie etwa Pfingsten seien gefragt gewesen. Ein Grund dafür sei sicher auch die Corona Krise.

„Wir gehen allerdings davon aus, dass der Trend auch mittel- und langfristig anhält. Zum einen sehen wir, dass der Wunsch nach Entschleunigung, Einfachheit und Natur bei immer mehr Menschen ein Treiber ist“, sagt Katrin Witt. Zum anderen spiele eine Rolle, dass sich viele aus finanziellen und ideellen Gründen gegen Flugreisen entschieden. Der Campingtrip sei eine Alternative dazu.

