Region Bad Doberan: So lief der erste Tag für Viertklässler

Bad Doberan/Kröpelin

Alina und Eva sind zurück in der Schule. Die Zehnjährigen sind zwei von 66 Viertklässlerin, die seit Montag wieder in der Lessinggrundschule in Bad Doberan unterrichtet werden. Auch in der Grundschule „Am Mühlenbach“ in Kröpelin sind die vierten Klassen wieder in der Schule, ebenso in der Grundschule „Am Hellbach“ in Neubukow. Kritik von den Schulleitungen gab es an den noch geschlossenen Horten. Schüler müssten in der Schule bis zu zwei Stunden auf den Schulbus warten.

„Ich finde es gut, wieder in der Schule zu sein“, sagt Eva. Alina nickt zustimmend. „Hier werden die Aufgaben besser erklärt“, sagt die Viertklässlerin der Lessinggrundschule, die am Montag Deutsch, Mathe und Englisch auf dem Stundenplan hatte.

„Die Schüler werden in sechs Gruppen unterrichtet“, sagt Schulleiterin Hedda Wolff. Der Unterrichtsschwerpunkt liege auf den Fächern Deutsch, Mathe, Englisch und Sachkunde. Mit dem ersten Schultag sei sie zufrieden, so Hedda Wolff. Die Kinder hätten sich aufeinander gefreut. Durch die Gruppeneinteilung könnten sich aber nicht alle sehen, dementsprechend sei die Freude nicht bei allen Kinder so groß gewesen.

Versetzte Pausenzeiten in Bad Doberan

Damit die Gruppen sich auf dem Schulhof nicht begegnen, gebe es versetzte Pausenzeiten. Zusätzlich zu den Viertklässlerin gibt es noch vier Notfallbetreuungsgruppen, so die Schulleiterin. Noch reichten die Räume an der Schule aus, um die Abstandsregelungen einzuhalten.

Die Viertklässler werden jetzt auf den Übergang in die fünfte Klasse vorbereitet, was für die Lessinggrundschüler einen Schulwechsel bedeutet. Die Erst- bis Drittklässler müssen vorerst weiterhin zu Hause bleiben und von dort Aufgaben lösen.

Schüler in Kröpelin nutzen verschiedene Ausgänge

Auch in der Grunschule „Am Mühlenberg“ in Kröpelin sind die Mädchen und Jungen, die in die vierte Klasse gehen, zurückgekehrt. „Der Tag ist gut angelaufen. Alle 31 Viertklässler sind gekommen“, sagt Schulleiterin Jaqueline Ata. Die zwei vierten Klassen wurden in jeweils zwei Gruppen aufgeteilt, so dass der Unterricht in vier Räumen stattfinde.

„Wir haben verschiedene Ausgänge, die die Schüler nutzen“, nennt die Schulleiterin eine Maßnahme zur Einhaltung der Hygienevorschriften, die zur Eindämmung des Coronavirus erlassen wurden. Zudem gibt es Schüler, die in zwei Gruppen in der Notbetreuung sind.

Auch in Kröpelin gibt es versetzte Pausenzeiten. Lehrer würden nicht zwischen den Gruppen wechseln. Mathe, Deutsch und Sachunterricht steht jetzt auf dem Stundenplan der Viertklässler.

Horte nur für die Notbetreuung geöffnet

Jaqueline Ata kritisiert jedoch, dass die Horte für die Kinder noch nicht geöffnet sind. „Das kommt auch als Kritik von den Eltern“, so die Schulleiterin.

Jaqueline Ata, Schulleiterin Grundschule „Am Mühlenberg“ in Kröpelin: „Der Hort ist nicht geöffnet, das ist ein Problem. Die Kritik kommt auch von den Eltern.“ Quelle: Thomas Hoppe

Das Problem: Nach der fünften Stunde müssten die Kinder fast zwei Stunden auf dem Bus warten, der um 14.30 Uhr fährt. „Die Schule ist für die Aufsicht zuständig, die wird auch gewährleistet, aber mir tut das für die Kinder leid. Die sitzen dann hier in der Schule rum.“

Auch in Bad Doberan ist das ein unerwartetes Problem. „Wir sind bei der Planung davon ausgegangen, dass die Horte geöffnet sind“, so Hedda Wolff. Um 14.05 Uhr fahre der letzte Schulbus Richtung Steffenshagen. Diese Schüler müssten über eine Stunde warten und würden in der Schule betreut. In die Notfallbetreuung des Hortes würden drei Schüler gehen.

„Bei uns sitzen die Kinder eine Stunde und warten auf den Bus“, sagt Kirstin Zühlsdorf, Leiterin der Grundschule „Am Hellbach“ in Neubukow. Dass der Hort bis auf eine Notbetreuung geschlossen sei, sei ein Problem, „aber das haben wir geregelt.“ Die zehn betroffenen Kinder werden beaufsichtigt.

Das Busunternehmen Rebus steht dazu derzeit im Austausch mit dem Staatlichen Schulamt und dem Schulverwaltungs- und Kulturamt des Landkreises Rostock, teilt das Unternehmen mit.

Ministerium: Sonderregelung für Viertklässer nicht vorgesehen

Das Ministerium für Soziales, Integration und Gleichstellung teilt mit, dass die Notbetreuung in den Horten und Kindertagesstätten seit dem 27. April um weitere systemrelevante Berufsgruppen erweitert, die Ein-Eltern-Regelung für systemrelevante Berufe eingeführt sowie die Härtefallregelungen insbesondere für berufstätige Alleinerziehende ausgedehnt wurden.

„Damit hat sich die Zahl der Kinder in der Notbetreuung mehr als verdoppelt. Eine gesonderte Maßnahme für Viertklässler in der Hortbetreuung ist vor diesem Hintergrund derzeit nicht vorgesehen“, so Sprecher Alexander Kujat. „Selbstverständlich prüfen wir aber ständig möglich weitere Lockerungen und entwickeln Pläne zum stufenweisen Einstieg in einen Regelbetrieb.“

Kirstin Zühlsdorf, Leiterin Grundschule „Am Hellbach“ in Neubukow: „Es ist schwierig, nach so vielen Wochen, den Alltag wieder aufzubauen. Aber wir lassen uns Zeit.“ Quelle: Thomas Hoppe

58 Viertklässler werden in Neubukow unterrichtet. „Es ist schwierig, nach so vielen Wochen, den Alltag wieder aufzubauen“, sagt Schulleiterin Zühlsdorf. „Aber da lassen wir uns Zeit.“ Unterrichtet wurde am Montag in Mathe und Deutsch. „Wir haben die Kinder auch erzählen lassen, wie sie die Zeit so erlebt haben.“

Räume in Neubukow werden knapp

Auch in Neubukow wird der Hygieneplan des Bildungsministeriums Mecklenburg-Vorpommern umgesetzt: Abstand halten, Unterricht und Notbetreuung in getrennten Gebäudeflügeln, Aufsicht vor den Toiletten, versetzte Pausenzeiten. „Wir haben die Klassen in zwei Gruppen geteilt, so dass maximal elf Kinder in einer Gruppe sind.“ Noch sei das räumlich möglich.

„Es wird ein Problem werden, wenn mehr Kinder in die Notbetreuung kommen“, sagt Kristin Zühlsdorf mit Blick auf die Räume. Derzeit seien 48 Jungen und Mädchen dafür angemeldet.

Von Anja Levien