Die Schülerinnen und Schüler an sieben Schulen in Kühlungsborn, Bad Doberan, Neubukow, Rethwisch und Satow können sich in diesem Jahr auf neue Spielgeräte und Projekte freuen. Bei der Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ der OSTSEE-ZEITUNG sind insgesamt 13451, 50 Euro auf dem kostenlosen Spendenkonto bei der Ostseesparkasse Rostock eingegangen. Dafür schon mal großes Dankeschön an alle Spender.

Die Summe wird durch alle sieben Vereine geteilt. Das sind für jeden 1921 Euro. „Das ist klasse. Mit so viel Geld habe wir nicht gerechnet“, sagt Martina Kossack, Vorsitzende des Schulvereins der Conventer Schule Rethwisch. Diese möchte das Geld nutzen, um ein Balancierparcours für den Schulhof anzuschaffen. Die Schüler der Klasse 3a finden das super.

Das Geld wird zudem unter anderem für die Einrichtung eines grünen Klassenzimmers an der Regionalen Schule mit Grundschule Buchenberg, die Workshops während der Gewaltpräventions-Projektwoche in der Schule am See in Satow oder Spielgeräte für die Spieltonne auf dem Schulhof der Regionalen Schule Heinrich-Schliemann in Neubukow genutzt.

„Wir wollen einen Beitrag für unsere Zukunft leisten und das sind unsere Kinder“, nennt Guido Krüger, Leiter der Ospa-Filiale in Bad Doberan, einen Grund, warum die Sparkasse die Weihnachtsaktion mit einem kostenlosen Spendenkonto unterstützt. „Wir haben bei der Ospa einen Qualitätsanspruch, den auch die Schulen haben, wie die Projekte zeigen, die umgesetzt werden sollen.“ Es sei wichtig, dass Schüler auf Tablets und digitale Tafeln zurückgreifen könnten. Mit moderner Technik seien sie auch besser auf die Arbeitswelt vorbereitet. Der Förderverein des Gymnasiums Bad Doberan möchte in Tablets für die Bibliothek investieren, auch in Neubukow ist die Anschaffung der digitalen Helfer geplant.

Von Anja Levien