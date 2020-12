Rerik

Eine kräftige Nordmanntanne, die vor dem Rathaus aufgestellt wurde, hat in Satow am See die Weihnachtszeit eingeläutet. Sie ist bei Sylvia und Heiko Dahlmann in Heiligenhagen im Vorgarten schlank und schmuck gewachsen. „15 Jahre alt wurde sie bei uns. Mitarbeiter des Gemeinde-Bauhofes entdeckten unseren Baum und verliebten sich schon im vorigen Jahr in ihn“, erzählten die Eheleute. Sie ließen sich erweichen und stimmten zu, ihr Prachtstück mit nach Satow nehmen zu lassen. „Dort steht sie jetzt im Lichterglanz“, erklären sie stolz.

Ohne Baumspenden von Privatleuten wie Sylvia und Heiko Dahlmann würde es in vielen Gemeinden zu Weihnachten wesentlich kahler aussehen. Auch Rerik schmückt sich mit einem gespendeten Baum. In dem Ostseebad stehen zwei Tannen: eine vor der Kirche und eine am Ortseingang aus Richtung Kühlungsborn kommend. „Einer davon kommt aus einem privaten Garten in der unmittelbaren Umgebung“, sagt Matthias Druse, Leiter der Kurverwaltung.

„Es ist ein Geben und Nehmen“, sagt er. „Wenn jemand einen großen Tannenbaum hat, den er abnehmen muss, meldet er sich bei der Stadt.“ Die fällt ihn und transportiert ihn ab, so dass der Grundstückseigentümer dafür kein Unternehmen beauftragen muss.“ Die Stadt habe den Vorteil, dass sie nicht selbst einen Baum kaufen muss. Am Haffplatz hat die Kurverwaltung LED-Weihnachtsbäume aufgestellt. „Das ist die Zukunft, falls es irgendwann keine echten mehr gibt“, sagt Matthias Druse.

Einwohner bieten Bäume an

In Bad Doberan stammen die Tannen, die am Markt und am Friedrich-Franz-Palais stehen, aus privaten Gärten. Die Stadt hat insgesamt 130 Weihnachtsbäume aufgestellt. Die meisten sind allerdings wesentlich kleiner und stehen entlang der Straßen in der Innenstadt. „Sie stammen aus der Region, werden in Schwaan geschlagen“, sagt Bürgermeister Jochen Arenz. In diesem Jahr sind es mehr als sonst. „Wir haben deutlich aufgerüstet“, erklärt das Stadtoberhaupt.

„Diesmal war es mir wegen Corona wichtig, dass alles besonders schön aussieht.“ Die großen Bäume seien in Bad Doberan in der Regel immer Spenden von Privatleuten. Die böten der Stadt die Bäume von sich aus an. „Wir werden angesprochen. Das läuft zum Teil auch über die sozialen Medien“, sagt der Bürgermeister. Dann hole der Bauhof den Baum ab. „Wenn es machbar ist. Er darf nicht zu weit entfernt stehen.“ Die Besitzer seien oft froh, dass sie den Baum los sind.

Abholen mit dem Tieflader

In Kühlungsborn stehen große Weihnachtsbäume an den Kreisverkehren an beiden Enden der Ostseeallee, einer im Stadtteil Ost, einer im Stadtteil West. Eine weitere große Tanne steht vor dem Morada Hotel. Unter anderem auch vor der Villa Laetitia und dem Rathaus hat die Stadt Weihnachtsbäume aufstellen lassen. „Die vor dem Rathaus und zwei weitere haben wir zugekauft“, sagt Andreas Wegener, Chef des Bauhofs. „Der Rest sind Spenden von Kühlungsbornern.“ Sie kämen von sich aus auf die Stadt zu: „Die melden sich bei uns oft schon ein Jahr vorher“, sagt der Leiter des Bauhofs.

Man könne es sich dabei natürlich nicht aussuchen, wie genau der Baum aussehen soll und wie hoch er ist. „Aber dieses Jahr haben wir ein paar wirklich schöne.“ Die Bäume von den Eigentümern abzuholen, sei ein großer logistischer Aufwand. Ein Kran und ein Tieflader kämen zum Einsatz. „Aber sie zu kaufen wäre noch teurer.“

Von Dietrich Grunzig und Cora Meyer