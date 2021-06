Region Kühlungsborn: Hier können sich Urlauber testen lassen

Kühlungsborn

Für Aktivitäten in Innenbereichen wie Museums- und Galeriebesichtigung, Restaurantbesuch und bei Anreise benötigen Urlauber einen negativen Corona-Schnelltest. Gäste, die in ein Hotel einchecken und Gemeinschaftsräume nutzen, müssen alle 72 Stunden einen Negativtest vorlegen. In und um Kühlungsborn gibt es mehrere Möglichkeiten, sich testen zu lassen.

Kühlungsborn hat ein Testzentrum am Hans-Schreiber-Ring. Es ist als Drive-in konzipiert und kann bei Bedarf auf sieben Spuren erweitert werden, so dass täglich bis zu 5000 Tests möglich sind. Die Stadt und das Deutsche Rote Kreuz (DRK), Kreisverband Bad Doberan, betreiben das Testzentrum, in dem sich auch Fußgänger testen lassen können. „Im Moment haben wir zwei Drive-in-Spuren offen, können aber spontan auch die dritte und vierte noch aufmachen“, sagt Susann Wieland vom DRK-Kreisverband am Freitag.

Die Öffnungszeiten wurden angepasst. Ab 5. Juni ist das Testzentrum am Sonnabend immer von 9 bis 15 Uhr geöffnet, ab Mittwoch, 9. Juni, wird das Testzentrum in der Woche von 8 Uhr statt bis 15.45 Uhr dann bis 18 Uhr geöffnet sein. Sonntags von 13 bis 15.45 Uhr.

Laut Susann Wieland vom DRK-Kreisverband werde die Anzahl der Terminbuchungen beobachtet. Bei Bedarf könne aufgestockt werden. Die Anmeldezahlen seien bereits nach oben gegangen.

Termine können online unter www.testzentren-mv.de gebucht werden. Ein Test ist aber auch ohne Terminvergabe möglich. „In Kühlungsborn und Bad Doberan haben wir jetzt Lesegeräte für die Gesundheitskarte.“ Das heißt, wer nicht angemeldet ist, kann seine Krankenkassenkarte vor das Gerät halten und die Daten sind digital erfasst. Das Ausfüllen von Zetteln entfällt.

Rerik: Das Testzentrum im Ostseebad Rerik ist umgezogen und befindet sich in den Räumen der Freiwilligen Feuerwehr, Dolmen 1. Hier werden ab dem 5. Juni längere Öffnungszeiten angeboten und zwar Montag bis Sonnabend von 14 bis 19 Uhr und Sonntag von 10 bis 14 Uhr. Die Tests übernehmen die Ehrenamtler der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG), Ortsgruppe Hammelburg. Eine Onlineanmeldung ist über die Internetseite https://rerik.dlrg.testq.io/login möglich.

Bad Doberan: In der Münsterstadt können sich Urlauber und Einheimische im DRK-Testzentrum am Verbindungsweg 14 in der Sporthalle testen lassen. Die Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 7 bis 16 Uhr, Sonnabend 10 bis 13.45 Uhr und Sonntag 13 bis 15.45 Uhr. Eine Onlineanmeldung ist über www.testzentren-mv.de möglich, aber nicht notwendig.

Das Gesundheitszentrum Vital Aktiv an der Rostocker Straße 1 bietet ebenfalls Schnelltests an. Termine können online unter www.vitalaktiv.fit gebucht werden. Getestet wird Montag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag und Sonntag.

Neubukow: Der Verein „Perspektive für die Region Bad Doberan“ ist vom Landkreis Rostock für das Schnelltestzentrum in Neubukow beauftragt worden. Dieses befindet sich im Panzower Landweg 1a. Geöffnet ist Montag bis Freitag von 8 bis 15.40 Uhr. Die Anmeldung ist unter www.schnelltest-neubukow.de möglich.

Von Anja Levien