Rostock

Die Ostsee vor der Haustür, gesunde Seeluft, viel Natur, Top-Freizeitangebote und Entfaltungsmöglichkeiten im Job: Wenn Thilo Ebbighausen von Rostock und der Region ringsum spricht, kommt er ins Schwärmen. „Ich wusste nicht, wie toll es hier ist, bis ich hierhergezogen bin.“

Vor rund eineinhalb Jahren hat es den gebürtigen Bonner an die Warnow verschlagen. Lange ist er beruflich auf Aida-Kreuzfahrt-Schiffen um die Welt gereist. Dabei lernte Thilo Ebbighausen den Reederei-Stammsitz Rostock kennen und lieben. „Ich habe einen Ort gesucht zum Sesshaftwerden.“ Seit Mai 2020 ist die Hansestadt sein Heimathafen.

Wie er wollen immer mehr Menschen hier dauerhaft vor Anker gehen. Damit sie sich schnell zu Hause fühlen, tritt Ebbinghaus als Tippgeber auf: Der Wahl-Rostocker leitet das Welcome-Center, das Zuzügler in Rostock und dem umliegenden Landkreis zu Themen wie Wohnen, Arbeiten, Familie und Freizeit berät.

Aktuell habe er überraschend viel zu tun, sagt Ebbighausen. In Corona-Zeiten steigt die Zahl jener, die einen Umzug nach Rostock erwägen und sich ans Center wenden. „Vielen machen sich jetzt bewusst, wie sie leben möchten und was sie zum Glücklichsein brauchen.“

Grund Nummer eins für Rostock als Wahlheimat sei die Lage an der Ostsee dicht gefolgt vom guten Klima und der Lebensqualität mit vielfältigen Freizeitmöglichkeiten. Letzteres verdanke die Stadt auch den Urlaubern. „Von der touristischen Infrastruktur profitieren auch Einheimische.“ Wie gut sie es daheim haben, erkennen viele erst in der Fremde.

Thilo Ebbighausen und Maike Werner vom Welcome-Center. Sie helfen allen, die in die Region Rostock ziehen möchten. Quelle: Holger Marterns

Thilo Ebbighausens Kollegin Maike Werner ist gebürtige Rostockerin, zog nach dem Abi 2012 aber als Au-pair in die USA und dann fürs Studium nach Fulda. „Damals wusste ich nicht zu schätzen, was Rostock alles zu bieten hat.“ In Hessen habe sie ihre Heimat, die Mentalität der Nordlichter und das Meer schmerzlich vermisst. Seit März 2021 lebt Maike Werner wieder an der Warnow und ist glücklich darüber. „Ich hab’ die Region neu für mich entdeckt.“

So gehe es vielen, sagt Thilo Ebbighausen. Nahezu jeder Fünfte, der sich im Welcome-Center beraten lasse, sei ein Rückkehrer. Hansestadt und Landkreis scheinen neben Heim- aber auch Fernweh zu wecken: 30 Prozent aller Anfragen kämen von Zuzüglern aus dem Ausland. Meist seien es Fachkräfte, die es beruflich nach Mecklenburg verschlägt, sagt Ebbighausen.

„Aber es gibt auch viele, die Rostock im Urlaub kennengelernt, sich sofort zu Hause gefühlt haben und herziehen möchten. Es ist faszinierend, denn es zeigt, dass neben Fakten auch ein unerklärliches Wohlgefühl für Rostock spricht.“

Ein bekannter Rostocker steigert die Beliebtheit der Stadt offenbar noch: OB Claus Ruhe Madsen. Seine TV-Auftritte in Talkshows hätten so manchen, der Rostock zuvor gar nicht kannte, auf den Geschmack gebracht. „Bei uns haben sich tatsächlich Leute gemeldet, die gesagt haben: In einer Stadt mit so einen Bürgermeister will ich auch wohnen“, erzählt Thilo Ebbighausen und lacht.

Madsen und Marteria als Rostock-Botschafter

Hanseaten wie Madsen oder auch Rapper Marteria stehen für das Rostock von heute, gerade bei der jungen Generation. Durch Ereignisse wie die Ausschreitungen von Rostock-Lichtenhagen 1992 habe der Stadt lange Zeit ein negatives Image angehaftet, bedauert Mareike Werner. „Das ändert sich zum Glück gerade.“

Die Stadt hat aus Thilo Ebbinghausens Sicht mindestens so viel zu bieten wie Hamburg und Berlin. Die Kulturszene halte – in Nicht-Corona-Zeiten – für jeden Geschmack Spannendes bereit. Die Zahl innovativer Unternehmen wachse. Eine lebendige Start-up-Szene biete reichlich Möglichkeiten, sich zu verwirklichen.

Zwar sei das Lohnniveau im bundesweiten Vergleich nicht so hoch wie in vielen anderen Regionen. Dafür gebe es vielfältige Jobs. Auch in Sachen Lebenshaltungskosten biete die Hansestadt Vorteile, ergänzt Mareike Werner: Wohnungen seien noch bezahlbar, Kitaplätze beitragsfrei.

Auch der Landkreis gewinnt an Attraktivität – durch die Kombination aus Natur und Nähe zu Rostock. „In der Stadt arbeiten, auf dem Land leben – gerade für Familien ist das reizvoll“, sagt Ebbighausen. Er ist überzeugt, dass die Region Rostock künftig noch mehr Zuzügler und Heimatrückkehrer anlocken wird. „Die Region wird sich weiterentwickeln. Da ist noch viel Luft nach oben.“

Welcome-Center Rostock: kostenlose Beratung unter 0381 / 381 54 51; welcome@region-rostock.de, weitere Infos auf www.welcome-region-rostock.de

Rostock wächst Die Einwohnerzahl der Hansestadt Rostock ist im vergangenen Jahr leicht gestiegen. Zum 31. Dezember 2020 wurden 209 755 Einwohner registriert und damit 278 mehr als zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres. Die Einwohnerzahl lag damit deutlich höher als Ende 2010, als 200 621 Rostocker gezählt wurden, ist allerdings noch weit entfernt von 1988, als in der größten Stadt Mecklenburg-Vorpommerns noch rund 254 000 Menschen lebten. Auch der Landkreis Rostock legt zu: Minus der Wegzüge und Sterbefälle und plus der Geburten konnte der größte Landkreis MVs 2020 einen Zuwachs von 1517 Einwohnern verzeichnen.

Von Antje Bernstein