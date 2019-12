Region Rostock: Neuer Leiter fürs Amt für Raumordnung

Rostock

Dr. Holger Janßen übernimmt die Leitung des Amtes für Raumordnung und Landesplanung, Region Rostock. Mit Beginn des neuen Jahres löst er Gerd Schäde ab, der nach 29 Jahren in den Ruhestand geht.

„Ich freue mich sehr, dass wir mit Holger Janßen einen Nachfolger gefunden haben, der langjährige Erfahrungen in der Landes- und Regionalplanung in Mecklenburg-Vorpommern hat und sich zugleich in Rostock und Umgebung sehr gut auskennt“, begrüßt Infrastrukturminister Christian Pegel den neuen Amtsleiter. Holger Janßen hatte elf Jahre im Leibniz-Institut für Ostseeforschung Warnemünde gearbeitet. Er leitete dort eine Arbeitsgruppe zur Raumordnung auf dem Meer, bevor er 2016 als Referent für Fragen der Raumordnung ins Schweriner Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung wechselte.

Während seiner Tätigkeit im Ministerium betreute der 46-Jährige unter anderem die Arbeitsgruppe Regionalplanung, in der alle vier Ämter für Raumordnung und Landesplanung in MV Mitglied sind. Dort werden unter anderem inhaltliche Fragen der Regionalplanung und -entwicklung erörtert und Arbeitsprozesse zwischen den vier Ämtern und dem Ministerium erarbeitet. Unter Holger Janßens Federführung entstand auch die Abstimmung zu den formalen Anforderungen an die anstehenden Fortschreibungen der Regionalen Raumentwicklungsprogramme (RREP) im Land als gute Grundlage auch für den Prozess der Fortschreibung des RREP der Region Rostock.

Janßen engagiert sich ehrenamtlich als Vorstandsvorsitzender der „Küsten Union Deutschland“, die nationale und internationale Projekte zur Koordination der vielfältigen wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Ansprüche an Küstenregionen entlang von Nord- und Ostsee unterstützt.

Christian Pegel bedankte sich bei Gerd Schäde, der seit zwölf Jahren das Amt mit Sitz im Landesbehördenzentrum Rostock geleitet hat. Zuvor war er – seit der Wende – Leiter des Dezernats Regionalplanung in diesem Amt, das damals noch Amt für Raumordnung und Landesplanung Mittleres Mecklenburg/ Rostock hieß. „Ein Urgestein der Regionalplanung und -entwicklung in unserem Land“, nennt ihn Christian Pegel anerkennend.

Von OZ