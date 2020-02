Region um Bad Doberan: Vom närrischen Treiben bis zum Konzert im Kornhaus

Kröpelin

Helau. Pass auf und Radau: In Kröpelin, Neubukow und Satow feiern die Narren. Beim Kröpeliner Karneval Verein 81 lautet das Motto „Casino, Glamour-Party & Showtime – der KKV lädt nach Las Vegas ein“. Das närrische Treiben beginnt am Samstag, dem 22. Februar, um 20 Uhr. Die Karten kosten 15 Euro. Beim Seniorenkarneval am 23. Februar um 15 Uhr sind es 10 Euro. Karten gibt es bei FRAMM Bürotechnik, Am Parkplatz in Kröpelin.

Ein ähnliches Motto hat der Satower Karneval-Verein: „Glitzer, Glamour& Satow Radau: 50 Jahre SKV.“ Die Veranstaltungen am 21. und 22. Februar sind ausverkauft, für den Seniorenkarneval am Sonntag, 23. Februar, um 14.30 Uhr gibt es noch Karten für 12,99 Euro. Ähnlich sieht es beim Neubukower Carneval Club aus. Das Programm „Der NCC im Wunderland“ ist am 22. Februar ausverkauft. Der Eintritt zum Seniorenfasching am Sonntag, dem 23. Februar, kostet 7 Euro. Tickets gibt es in der Postfiliale Neubukow (Keneser Str. 29).

Konzerte in Kornhaus und Kösterschün

In Bad Doberan tritt am Wochenende im Kornhaus auf dem Klostergelände das Rostocker Duo Nymphetamin auf. Die beiden Musikerinnen präsentieren am Samstag, dem 22. Februar, um 20 Uhr ihr Programm „Lieder einer fahrigen Gesellin“. Darin vereinen sie Lieder und Chansons von Biermann bis Brecht. Sie spielen aber auch eigene Lieder. Der Eintritt kostet 15 Euro, für Schüler, Studenten und Schwerbehinderte 10 Euro.

Musikalisch wird es auch in Rerik. Dort steht am Samstag, dem 22. Februar, der Sänger Paul O´Brian im Begegnungszentrum „Kösterschün“ in der Dünenstraße auf der Bühne. Der in Kanada lebende Künstler spielt Folk- und Weltmusik. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr. Der Eintritt kostet an der Abendkasse 15 Euro, ermäßigt und mit Kurkarte 13 Euro.

Die Jazzband „Swinging Seagulls“ tritt am Wochenende in Kühlungsborn auf. Zu dem Quartett gehört Andreas Pasternack, einer der bekanntesten Musiker des Landes. Seit der Gründung 1977 ist Franz-Josef Lübken dabei, der Direktor des Instituts für Atmosphärenphysik in Kühlungsborn. Christian Ahnsehl und Enrique Marcano-Gonzalez komplettieren die „Seagulls“, (deutsch: „Möwen“). Die Gruppe widmet sich dem Swing der frühen 20er und 30er Jahre. Sie tritt am Wochenende im Wintergarten des Hotels Polar-Stern in der Ostseeallee 24 in Kühlungsborn auf. Beginn ist am Sonntag, dem 23. Februar, um 19.30 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Die Karten kosten 15 Euro, ermäßigt 10 Euro.

Geänderte Öffnungszeiten im Museum

Im Café „Alte Büdnerei“ in Kühlungsborn liest Kathrin Wildenberger am Samstag, dem 22. Februar, aus ihren Romanen „Montagsnächte“ und „Zwischenland“ der Wendezeit-Trilogie. Im Anschluss an die Lesung können Besucher mit der Autorin ins Gespräch kommen. Der Eintritt kostet 15 Euro. Um Anmeldung unter cafealtebuednerei@t-online.de und Telefonnummer 0151 / 70 61 18 88 wird gebeten.

Wer für das Wochenende einen Museumsbesuch im Stadt-und Bädermuseum in Bad Doberan plant, der sei auf die geänderten Öffnungszeiten bis zum Samstag, dem 22. Februar hingewiesen. Die Einrichtung hat am Freitag von 11 bis 15 Uhr und am Samstag von 12 bis 16 Uhr geöffnet.

Die Münsterstadt und ihre Umgebung zu Fuß erkunden und dabei neue Leute kennen lernen können Interessierte am Wochenende in Bad Doberan. Die nächste öffentliche Wanderung ist am Samstag, dem 22. Februar, geplant. Treffpunkt ist um 10 Uhr auf dem Marktplatz. Die Wanderung führt etwa sechs Kilometer durch und um den Ort. Die Teilnahme kostet 5 Euro pro Person. Darin inbegriffen ist ein Mittagessen. Wer das auslassen möchte, zahlt nur 1 Euro. Die Wanderung kann in das Bonusheft der Krankenkasse eingetragen werden. In der Regel treffen sich die Wanderfreunde einmal monatlich.

Von Cora Meyer