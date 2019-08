Rostock

Wer Appetit auf Lammfleisch hat, muss dafür nicht zu Importen aus Neuseeland greifen. Es ist auch regional zu haben. In Mecklenburg-Vorpommern produzieren Schäfereien Keulen, Haxen und Co., die einen Bissen wert sind. Fünf Tipps, wo Sie Lammfleisch, Wolle und weitere Schafprodukte bekommen können:

Frischfleisch vom Saaler Bodden

Die Bioschäferei Will aus Fuhlendorf am Saaler Bodden (Kreis Vorpommern-Rügen) verkauft Fleisch- und Wurstwaren – jeden Samstag von 9 bis 10.30 Uhr im Hofladen und rund um die Uhr über den Onlineshop auf www.bio-schaeferei.de.

Produkte von der Ökoweide

Auf rund 200 Hektar Ökoweideland grasen die Schafe, aus denen der Müritzhof in Stuer nahe Plau am See Fleisch in Bioqualität herstellt. Die Produkte werden über den Hofladen und online auf www.mueritzlamm.com vertrieben.

Käse- und Joghurt aus Schafmilch

In Vietschow in der Mecklenburgischen Schweiz, zwischen Laage und Teterow, befindet sich die Schafscheune. Hier stellen Steffen Honzera und Claudia Schäfer aus der Milch ihrer ostfriesischen Milchschafe Käsespezialitäten und Joghurt her. Diese werden im Hofladen, auf Märkten und online auf www.schafscheune.de verkauft. Hier sind auch Schaffelle zu haben.

Bockwurst und Lammsalami

Die Warnow-Schäferei in Wahrstorf bei Rostock vermarktet seine Produkte über die Solidarische Landwirtschaft Rostock. Mitglieder werden 14-tägig mit Brat-, Bock- oder Blutwurst sowie Leberkäse oder Salami beliefert. Wer in den Genuss kommen will, kann zu Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres (Start 1. Mai) Solawi-Mitglied werden. Alle Infos dazu gibt es auf www.solawi-rostock.de.

Leckeres vom Landschaf

Filets vom Rauhwolligen Pommerschen Landschaf hat Laura Gertenbach mit ihrem Start-up „Oberlecker“, beheimatet in Groß Stove bei Rostock, zu bieten. Die selbst ernannte Genussmanagerin bezieht das Fleisch von regionalen Landwirten und vertreibt es über ihren Onlineshop www.oberlecker.de.

