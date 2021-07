Regional vernetzt: Das plant die Awo in der Retschower Kita

Retschow

Auf dem gesamten Kita-Gelände sind Luftballons verteilt, Wimpel flattern im Sommerwind, auf kleinen Tischen stehen Schälchen mit Weintrauben, Salzstangen und Erdnüssen. „Heute haben wir allen Grund, zu feiern“, sagt Kathrin Polz in die Runde – und die kleinen „Feldmäuse“ stimmen der Geschäftsführerin des Awo-Regionalverbandes Bad Doberan mit lautem Jubel zu. „Seit Anfang Juli ist die Arbeiterwohlfahrt hier neuer Träger – schön, dass der Übergang so unkompliziert geklappt hat.“

„Retschow gehört jetzt auch zur großen Awo-Familie.“ Kathrin Polz, Geschäftsführerin des Regionalverbandes der Awo in Bad Doberan Quelle: Cora Meyer

Nach mehr als zehn Jahren hatte sich die JUL gemeinnützige GmbH vor einigen Wochen aus Retschow verabschiedet. „Unser Hauptziel war es, einen regionalen Träger zu finden, der sich schon in vielen Einrichtungen engagiert“, macht die stellvertretende Bürgermeisterin Sylvia Stracke deutlich. „Das ist uns mit der Awo gelungen.“ In insgesamt neun Kindertagesstätten zwischen Bargeshagen, Kröpelin und Rerik würden aktuell 1070 Kinder betreut, sagt Kathrin Polz: „Wir sind alle sehr gut miteinander vernetzt – das ist schon ein großes Pfund.“

Wie diese Vernetzung konkret aussehen kann, erleben die Retschower Kinder heute hautnah: Bargeshagens „Storchennest“-Leiterin Constance Reinhold lässt mit den Mädchen und Jungen riesige Seifenblasen fliegen, Heike Breinlinger von Doberans Kindertagesstätte „Uns Windroos“ hat für den sportlichen Nachwuchs einen kleinen Hindernisparcours aufgebaut, dazu sind viele weitere Leiterinnen von Kitas und Wohngruppen aus Kühlungsborn, Bad Doberan, Steffenshagen, Kröpelin und Parkentin vor Ort. „Wenn’s drauf ankommt, stehen wir alle parat“, erklärt Kathrin Polz. „Retschow gehört jetzt auch zur großen Awo-Familie.“

In Retschow können künftig 73 Kinder betreut werden

Künftig werden am Kirchweg 73 Mädchen und Jungen betreut – 24 in der Krippe, 39 im Kindergarten sowie zehn im Hort. „Dafür stellen wir genug Personal zur Verfügung“, sagt Polz. „Am 1. Juli hat hier eine neue Erzieherin angefangen, am 1. August kommt eine weitere Kollegin dazu – Bewerbungen gab es genug.“ In diesem Zusammenhang ebenfalls wichtig: „Wir haben uns natürlich auch an dem Bürgerbegehren für einen besseren Personalschlüssel in Kitas beteiligt“, sagt die Awo-Chefin. „Allein bei uns sind rund 1500 Unterschriften zusammengekommen.“

Insgesamt hatten die Initiatoren im Landkreis Rostock rund 6300 Befürworter für mehr Krippenstellen gezählt, in der Hansestadt Rostock wurden sogar 8140 Unterschriften gesammelt. Ein positives Signal auch für Retschow: „Durch den neuen Anbau haben wir die Möglichkeit, wieder mehr Krippen-Kinder aufzunehmen“, freut sich Kathrin Polz. „Der Bedarf ist auf jeden Fall da.“ Apropos Anbau: „Wir hoffen, dass die Kinder hier spätestens Ende September, Anfang Oktober einziehen können – dann wandert die Krippe in den Container und das bestehende Gebäude kann saniert werden.“

In den letzten Zügen: Ende September, Anfang Oktober soll der neue Kita-Anbau fertig sein. Quelle: Lennart Plottke

Läuft alles halbwegs nach Plan, sollen diese Arbeiten dann im Frühjahr abgeschlossen sein. „Zum Glück haben wir auf dem Gelände keine große Not“, stellt Kathrin Polz klar. „Die Container-Lösung hat sich als praktikabel erwiesen, und auch der größte Baggerlärm sollte bald vorüber sein – das war für Kinder und Erzieher manchmal schon etwas belastend.“

Kinder haben sich während Corona-Auszeit verändert

Umso mehr sei man in den vergangenen Monaten um „so viel Normalität wie möglich“ bemüht gewesen, macht Polz deutlich – auch mit Blick auf die Herausforderungen während der Corona-Pandemie: „Die Kinder haben sich in dieser Zeit schon verändert – Erzieherinnen stellen fest, dass nach dieser langen Auszeit vor allem eine sportliche Betätigung oft schwerfällt.“ Dennoch: „Viele Kinder, die lange nicht mehr in der Kita waren, freuen sich wieder unheimlich über ihr Spielzeug – das ist toll mitanzusehen.“

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Eine wesentliche Neuerung möchte Kathrin Polz aber nicht mehr missen: „Unsere Alltagshelfer sind für uns so wertvoll und wichtig“, betont die Awo-Geschäftsführerin. „Es wäre eine tolle Sache, wenn sie uns in Zukunft dauerhaft unterstützen könnten.“ Zur Bewältigung des Corona-Alltags hatte das Land MV im Frühjahr zusätzlich vier Millionen Euro für Personal in Kitas zur Verfügung gestellt. Die Helfer übernehmen etwa hauswirtschaftliche Tätigkeiten und sollen die Erzieherinnen bei der Einhaltung der Hygienebestimmungen entlasten.

„Für uns ist das ein unschätzbarer Mehrwert“, so Polz. „Und zum Schuheanziehen brauche ich keine pädagogische Fachkraft.“ Bei einem Besuch in der Kröpeliner Awo-Geschäftsstelle habe Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) in dieser Woche noch einmal bekräftigt, die Kita-Alltagshelfer ab dem kommenden Jahr 2022 dauerhaft einsetzen zu wollen. Dafür sollen jährlich drei bis vier Millionen Euro zur Verfügung gestellt werden. Abhängig sind diese Pläne von den Beratungen über den neuen Haushalt.

Von Lennart Plottke