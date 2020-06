Regionale Künstler veranstalten in Börgerende „Festival der Farben“

Börgerende

Es duftet an jeder Ecke in der „Kräuter & Märchenpension“. Das romantische Gartenambiente mit vielen kuscheligen Sitznischen wird am 27. Juni von 11 bis 17 Uhr zum besinnlichen Ort für „Das Festival der Farben“. Acht Künstler und Kunsthandwerker sind eingeladen, an der Börgerender Seestraße 73a im Kräuter-und Märchengarten ihre Arbeiten zu präsentieren, die auch erworben werden können. „ Uta Ehlers vom Doberaner Kunsthof und ich wollten damit auch ein Zeichen setzen und die Künstler unterstützen, die ja so lange ohne Aufträge leben mussten“, erklärt Pensions-Inhaberin Anita Mecklenburg.

Die Gäste erwartet Malerei, Kunsthandwerk und Gastronomie. Mit dabei sind Uta Ehlers und Anne Weber mit Malerei, Stoffdruck und Märchenbüchern. Andreas Gohr von „Warnowpeople“ bringt Palettenmöbel und Holzgestaltung mit, Anne Peterson Keramik. Ilona Mank von „Art of Nature“ zeigt Steinbilder. Eventuell ist auch Silke Schröder mit Schmuckkreationen aus Böhmischen Glasperlen dabei. „Von der Märchenpension kommen hausgemachte Kuchen wie meine Rosenblütentorte und auch Fischbrötchen“, sagt Anita Mecklenburg. „Außerdem ist das Stöberstübchen geöffnet.“ Dort gibt es unter anderem hübsche und besondere Dekorationen zu sehen: „Ich werde auf die Gartentische weiße Decken auflegen, schöne Blumensträuße darauf stellen, Sonnensegel werden gesetzt – es soll einladen zu bleiben.“

„ Märchenpension “ geht ins neunte Jahr

Ein wenig Kummer hat Mecklenburg dennoch: „Es ist zurzeit wirklich schwer, Personal für das Café zu finden, das ja nur am Wochenende öffnet.“ Vieles muss sie allein machen, was schwer zu schaffen ist. Am 1. Juli geht Anita Mecklenburg ins neunte Jahr mit ihrer „Kräuter & Märchenpension“. „Damals wollte ich damit zurück zur Natur, ein Miteinander und Füreinander – das ist mir gelungen“, meint die 61-Jährige. „Auch bei den Gästen kann ich das spüren. Die, die herkommen, werden bewusster und wollen im Einklang mit der Natur leben und zu den wahren Werten zurückkehren.“

Das Frühstück sei biologisch und regional: „Das kommt auch an.“ Für die Gäste stehen drei Ferienwohnungen, zwei Appartements und fünf Themenzimmer zur Auswahl. Das neueste entstand unter dem Motto „Es war einmal“ und ist ein Mix aus Moderne, Altem und viel Holz.

Die frühere Ingenieurökonomin arbeitete als wissenschaftliche Mitarbeiterin, bevor sie nach der Wende in einem Geschenkartikelladen tätig war: „23 Jahre führten mein damaliger Partner und ich einen Großhandel für Naturkosmetik.“ Die letzten neun Jahre vor der Pensionseröffnung war sie im Großhandel für Naturkosmetik selbstständig. Zur Weihnachtszeit finden in der „ Märchenpension“ ebenfalls kleine Märkte statt, Aschenputtel-Arrangements und das ganze Jahr auch Heilfasten nach Dr. Buchinger.

Infos: www.ostsee-maerchen-pension.de

