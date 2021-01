Heiligendamm

300 Männer und Frauen, die an Covid-19 erkrankt waren, sind in der Median-Klinik in Heiligendamm seit April behandelt worden. Geruchs- und Geschmacksverlust, unter dem Corona-Patienten leiden, ist längst nicht die einzige Nachwirkung des Virus. Die Infizierten können im Nachhinein zum Teil keine zusammenhängenden Sätze formulieren oder gelesene Texte nicht wiedergeben, erläutert Dr. Jördis Frommhold, Chefärztin der Abteilung für Atemwegserkrankungen und Allergien – zwei von vielen möglichen Folgen der Infektion mit dem Virus Sars-CoV-2.

Seit dem 14. April sind Post-Covid-Patienten in Heiligendamm auf Reha. Machten sie am Anfang noch 10 bis 15 Prozent der Belegung in der pneumologischen Abteilung aus, sind es heute bereits 66 Prozent, so Frommhold. „Wir stellen uns darauf ein, dass bald alle 120 Betten mit Post-Covid-Patienten belegt sein werden. Wir nehmen nur diejenigen auf, die nicht mehr infektiös sind und die sich eigenständig versorgen können“, sagt Frommhold. In der Klinik sei keine vollstationäre Pflege möglich. „Der Patient ist ja hier, um in den Alltag zurückzufinden.“

Anzeige

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Klinik bekommt Nachfrage noch bewältigt

Und dieser Weg ist kein leichter. Aus ganz Deutschland kämen die Männer und Frauen. „Jetzt, wo die Akutkrankenhäuser voll belegt sind, bekommen wir täglich Anrufe, ob wir Patienten aufnehmen können“, sagt Frommhold. Noch bekämen sie die Nachfrage bewältigt. Drei bis fünf Wochen dauert die Reha. Das Therapieprogramm sei sehr individuell. Es gebe aber immer drei Bereiche, in denen therapiert werde.

Studie mit der Uni Lübeck Die Median-Klinik Heiligendamm arbeitet zusammen mit der Universität zu Lübeck und weiteren Median-Kliniken an einer Studie zur Wirksamkeit der Rehabilitation nach schweren Covid-19-Erkrankungen. In der Studie, die finanziell von der Deutschen Rentenversicherung Bund mit rund einer Viertelmillion Euro gefördert wird, soll vor allem die Wirksamkeit und Nachhaltigkeit der pneumologischen Rehabilitation bei Patienten nach einer überstandenen Covid-19-Erkrankung untersucht werden. Dafür werden 350 Probanden befragt, 150 in Heiligendamm. Die Ergebnisse werden bis 2023 erwartet.

Zum einen geht es um die Leistungsminderung, die durch das Virus verursacht wurde. „Die Patienten haben eine Schonatmung, atmen sehr flach, da kommen sie schnell an ihre Leistungsgrenze“, erläutert die Chefärztin. In der Therapie gehe es um Atemmechanik und Entspannung, so dass die richtige Atmung wiederhergestellt werde. Auch Ausdauer- und Krafttraining werden unter der Maßgabe der Atemtechnik durchgeführt.

Lesen Sie auch:

Im kognitiven neurologischen Bereich gehe es um Hirnleistung und Haltungstraining. Für Letzteres werden die Patienten zum Beispiel an den Strand geschickt. „Oftmals ist die Tiefensensibilität betroffen“, so die Fachärztin für Innere Medizin und Pneumologie. Heißt, der Spaziergang im Sand falle den Patienten schwer. Einige hätten auch Schwierigkeiten, ihre Beine über Kreuz zu legen.

Psyche spielt bei Patienten immer eine Rolle

Dritter Bereich der Therapie ist die Psychosomatik mit Einzel- und Gruppengesprächen. „Der Austausch untereinander tut den Patienten gut.“ Nach neun Monaten Erfahrungen kann Jördis Frommhold sagen: „Covid-Patienten neigen zur Überforderung, sie wollen zu viel auf einmal, weil alle schnell zurück in den Beruf wollen“, sagt Frommhold. Nicht nur das Physische bereite Probleme, auch das Neurologische. „Die Psyche spielt immer eine Rolle. Es geht um Zukunftsängste, existenzielle Ängste, manche müssen auch über einen Berufswechsel nachdenken.“

135 Betten in der Psychosomatik, 120 in der Pneumologie: die Median-Klinik in Heiligendamm. Quelle: Anja Levien

Das merkt die Klinik auch bereits in ihrem zweiten Fachbereich, der Psychosomatik. Auch hier wurden schon Post-Covid-Patienten behandelt. „Wir rechnen damit, dass wir hier mehr Patienten bekommen, die mit Angststörungen und Jobverlust kämpfen“, so Marko Schneider, kaufmännischer Geschäftsführer der Klinik. Das betreffe auch die Menschen, „die posttraumatische Belastungsstörungen haben, weil sie durch Covid einen Angehörigen verloren haben“, ergänzt Frommhold. In der Psychosomatik sind 135 Betten vorhanden. Eine Erweiterung der Klinik-Kapazitäten sei laut Marko Schneider nicht geplant. „Wir haben auch keinen Platz.“

Reha-Bedarf muss von Ärzten erkannt werden

Für Jördis Frommhold steht die Aufklärungsarbeit im Vordergrund. „Unsere Klinik hat eine Expertise, sie ist herausragend“, sagt sie. „Ich muss immer wieder darüber aufklären, dass es Post-Covid-Verläufe gibt.“ Heißt: „Der Reha-Bedarf bei Patienten muss auch von niedergelassenen Ärzten erkannt werden.“ Bei Menschen, die eine leichte bis mittelschwere Covid-19-Erkrankung hatten, könnten noch Wochen später Nachwirkungen auftreten. „Das können Wortfindungsstörungen, Lähmungserscheinungen, Gelenkschmerzen oder Haarausfall sein“, nennt Frommhold einige Beispiele.

„Die Prävention, das Impfen und die Akutmedizin sind wichtig, aber die Politik sollte auch ein Auge auf die Nachsorge haben.“ Es müsse mehr Aufklärungsarbeit betrieben werden. Patienten bräuchten Anlaufzentren, an die sie sich wenden können, wenn Beschwerden auftreten. Dabei brauche nicht jeder eine Reha. „Manchmal reicht auch schon die ambulante Atemtherapie.“

Von Anja Levien