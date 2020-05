Kühlungsborn

Es ist eigentlich eine gute Nachricht: Ab dem 25. Mai dürfen Reha-Einrichtungen in Mecklenburg-Vorpommern wieder öffnen. Das teilte Wirtschaftsminister Harry Glawe am 16. Mai mit. „Die Kliniken werden mit unterschiedlichem Ausmaß und Geschwindigkeit an den Normalbetrieb herangeführt.“ Eine entsprechende Verordnung wird am kommenden Dienstag im Kabinett besprochen.

Auf die warten die Einrichtungen. Die Ankündigung des Ministers kam für Elisabeth Grochtmann, Leiterin der Mutter-Kind-Kurklinik Stella Maris der Caritas in Kühlungsborn. „Wir freuen uns, dass wir wieder öffnen dürfen. Aber wir wissen beispielsweise noch nicht, wie viele Patienten wir aufnehmen dürfen“, sagt sie. „Wir haben uns jetzt entschieden, am 9. Juni wieder zu beginnen.“ Damit würde der reguläre nächste Kurdurchgang um eine Woche nach hinten verschoben. „Wir telefonieren jetzt die Patienten zusammen und sehen, ob sie doch kommen können.“

Termine müssen verschoben werden

Das Verschieben der Termine ist nicht einfach: „Wir waren bis Dezember dieses Jahres ausgebucht. Wir versuchen, die Frauen umzubuchen“, sagte Elisabeth Grochtmann. „Im Plan für 2021 haben sie Vorrang. Aber wir schieben natürlich eine Bugwelle vor uns her.“

„Wir haben zwei Kurdurchgänge komplett abgesagt“, sagt auch Claudia Baude, stellvertretende Geschäftsführerin der Awosano GmbH, die den Klinikverbund Rerik und Kühlungsborn betreibt. „Wir haben versucht, für die Mütter noch Termine zu finden und Restplätze aufzufüllen.“ Die Platzvergabe werde sich allerdings nach hinten verschieben. „Es ist gut, dass die Krankenkassen die Bewilligungen verlängert haben, so dass die Eltern die Anträge nicht neu stellen müssen und wir in Ruhe gucken können, dass wir für jeden einen Platz finden.“

Bund zahlt teilweise für Ausfall

Für die Kliniken bedeutet die vorübergehende Schließung allerdings finanzielle Einbußen. „Wir werden Mittel aus dem Rettungsschirm des Bundes beantragen“, sagt Elisabeth Grochtmann. Analog zu den Krankenhäusern erhalten auch Vorsorge- und Reha-Einrichtungen demnach Ausgleichszahlungen, wenn sie im Bereich der medizinischen Rehabilitation der Kranken­kassen Betten aufgrund der Coronakrise nicht wie geplant belegen können. „Wir sind heilfroh, dass es ihn gibt“, sagt die Leiterin der Stella-Maris-Klinik. „Wir bekommen 60 Prozent erstattet, allerdings auf Basis von 2019. Das bedeutet, die Osterkuren bekommen wir nicht erstattet. Aber es ist besser als nichts.“

„Dieser Sicherstellungsauftrag ist dringend nötig“, sagt der Geschäftsführer der Deutschen Gesellschaft für Medizinische Rehabilitation (DEGEMED), Christof Lawall. „Inzwischen gibt es in allen Reha-Einrichtungen in ganz Deutschland starke Belegungs­einbrüche.“

So auch in den Kliniken der Awosano: „Wir müssen die Mittel in Anspruch nehmen, sonst hätten wir keine Überlebenschance“, sagt Claudia Baude. „Wir haben sie beantragt und erste Zahlungen bereits erhalten. Das ist ein sehr zeitnahes Vorgehen und es war dringend notwendig, auch um die Kurzarbeit unserer Mitarbeiter vorzufinanzieren. Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht“, sagt die stellvertretende Geschäftsführerin. „Aber uns war klar, dass wir über sechs oder acht Wochen keine Einnahmen haben würden. Deshalb gab es keine andere Möglichkeit, ohne das große Ganze zu gefährden.“ Gut an dem Rettungsschirm: „Wenn eine Beschränkung auf 60 Prozent kommen sollte, würden für die restlichen 40 Prozent Ausfallkosten zum Tragen kommen.“

Ablauf der Kuren wird angepasst

Claudia Baude geht außerdem davon aus, dass die Kuren künftig teurer werden. „Wir haben mehr Personalaufwand, mehr Hygieneaufwand und mehr Aufwand bei der Essensausgabe.“ Das seien erhebliche Kosten.

Für den Neustart hat die Awosano ein spezielles Hygienekonzept erarbeitet. Zum einen gehe es um den Schutz der eigenen Mitarbeiter, zum anderen um die Umgangsweise der Patientenfamilien, sagt Claudia Baude. „Wir machen sehr viel Klimatherapie, damit die Patienten oft draußen sein können. Außerdem haben wir unsere Therapiekonzepte sehr entzerrt.“ Angebote fänden vormittags und nachmittags statt und in wesentlich kleineren Gruppen. In den beiden Kliniken des Verbundes beginnt der nächste Kurdurchgang am 9. oder 10. Juni.

Auch in der Stella-Maris-Klinik bereitet man sich vor. „Wir haben Hygienepläne und sind dabei, sie auf Corona umzustricken“, sagt Elisabteh Grochtmann. „Unsere Schwierigkeit: Als Rehaeinrichtung unterliegen wir der Hotellerierichtlinie, wir haben aber auch noch eine Kinderbetreuung und eine Physiotherapie und Küche und Speisesaal würden unter die Richtlinie für Gaststätten fallen. Aber wir werden es hinkriegen.“

„Würden die Patienten auch gern testen“

Im Hinblick auf das Ausmaß der Pandemie in Deutschland sei es eine sinnvolle Maßnahme, den Reiseverkehr zu beschränken, sagt Claudia Baude. „Aber wir berücksichtigen, dass die Pandemie nicht weg ist. Wir versuchen, vorab mit den Müttern zu sprechen, ob sie Kontakt hatten oder in Risikogebieten waren. Ein Hausarzt sollte noch einmal die Kurfähigkeit bescheinigen. Wir würden die Patienten auch gerne testen“, sagt die stellvertretende Geschäftsführerin. Noch sei allerdings unklar, wie das konkret umgesetzt werden kann.

Von Cora Meyer