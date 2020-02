Bad Doberan

Bad Doberan zu Gast in Sachsen: Die Münsterstadt hat sich als Tourismusstandort auf dem 17. Reisemesse in Leipzig präsentiert. Gemeinsam mit dem Tourismusverband Mecklenburg-Vorpommern, der Insel Poel, Hansestadt Wismar, Graal-Müritz und dem Schweriner Seenland vertrat Bad Doberan Mecklenburg-Vorpommern. Franziska Kreutzfeldt, Mitarbeiterin der Tourist-Information Bad Doberan-Heiligendamm, beriet und informierte die Besucher der Reisemesse in den Promenaden des Leipziger Hauptbahnhofes.

Neben viel Wissenswertem zur Entstehungsgeschichte Bad Doberans durch die Zisterziensermönche, des ersten deutschen Seebades und der ältesten Galopprennbahn Kontinentaleuropas standen die jährlichen Veranstaltungshighlights im Mittelpunkt. Nicht nur das historische Anbaden in Heiligendamm im Juni, das Stadtfest auf dem Kamp und die Bad Doberaner Kulturnacht, sondern viele weitere Veranstaltungen in der Münsterstadt und seinem Ortsteil Heiligendamm weckten das Interesse der Messebesucher, teilt die Tourist-Information mit.

Schon gleich zu Beginn der Reisemesse ist der Gemeinschaftsstand der Ostseebäder sehr gut besucht. „Wie in all den Jahren zuvor interessieren sich die Besucher für das Doberaner Münster, die Schmalspurbahn ,Molli’, die Sommerrodelbahn und die Reha-Kliniken“, so Franziska Kreutzfeldt. Bei den persönlichen Gesprächen erhielten die Gäste unter anderem das aktuelle Gastgeberverzeichnis und Flyer der einzelnen Erlebnis- und Gesundheitsanbieter.

„Die Resonanz auf unsere Urlaubsdestination und das Interesse an unserem Gastgeberverzeichnis sind sehr hoch und wir freuen uns, keins davon wieder mit nach Hause genommen zu haben“, sagt Franziska Kreutzfeldt erfreut.

Lesen Sie auch

Von OZ