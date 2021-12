Die neue Corona-Variante Omikron breitet sich rasant aus – auch in Mecklenburg-Vorpommern gibt es immer mehr Fälle: Nach Schätzungen des Rostocker Epidemiologen Emil Reisinger könnten diese bereits bei 25 Infektionen in der Region Rostock die Ursache sein. Was er deshalb für das Weihnachtsfest empfiehlt.