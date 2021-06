Reiterhof, Feste, Pferdesport: Das sind die Ideen für die Doberaner Rennbahn

Bad Doberan

Pferderennen, Reiterhof und Veranstaltungen – aus diesem Paket soll die Zukunft der Rennbahn in Bad Doberan bestehen. Drei Interessenten hatten sich beim Interessenbekundungsverfahren der Stadt gemeldet. Zusammen mit der Stadt haben sie ein Konzept erarbeitet, das am Freitag, 25. Juni, den Stadtvertretern im Ratssaal vorgestellt wird. Danach sollen sie einen Grundsatzbeschluss zur Entwicklung der Rennbahn treffen und entscheiden, ob mit den drei Interessenten Nutzungsvereinbarungen getroffen werden.

Tino Leipold betreibt die beiden Erlebnisreiterhöfe Bernsteinreiter in Hirschburg bei Ribnitz-Damgarten und Barth. Aus seiner Sicht eignet sich auch die Rennbahn in Bad Doberan als Standort für einen Reiterhof mit Angeboten wie Ausritten, einem Tag im Stall, Streichelzoo, Hofküche, Hofcafé und Urlaub auf dem Reiterhof. „Uns geht es um eine Mitnutzung der Rennbahn, sie für alle erlebbar zu machen und nicht für den elitären Reitsport“, so Tino Leipold.

Reithalle, Reitwege und Gehege auf dem Gelände

Natürlich müsste für einen Reiterhof dann auf der Rennbahn gebaut werden. „Wir würden einen Erlebnisreiterhof bauen mit einer Reithalle 20 mal 60 Meter, einem Streichelgehege und einem Wegenetz“, zählt Tino Leipold auf. Da sei er in Gesprächen mit der Stadt. Noch sei aber nichts verbindlich, betont er.

Tino Leipold, Geschäftsführer der Bernsteinreiter, mit der Lewitzer Stute Sasu und dem Mini Shetty Lady 2020 auf dem Reitererlebnishof in Barth. Quelle: Anika Wenning

Das Pferd liege absolut im Trend. Obwohl er schon zwei Reiterhöfe betreibe, sehe er einen dritten in Bad Doberan nicht als Konkurrenz. Urlauber aus Kühlungsborn würden im seltensten Fall zum Reiten nach Hirschburg oder Barth fahren. „Ich glaube an den Standort. Wichtig sind ein Reitwegenetz im benachbarten Wald und eine Zuwegung zum Strand. Die Leute wollen Wasser zu Pferd erleben.“

Veranstalter: „Für alle ein schönes Erlebnis schaffen“

Mathias Zöller könnte sich eine Kooperation mit Tino Leipold sehr gut vorstellen. Er ist Geschäftsführer von Zöller Concerts und möchte auf der Rennbahn gerne Veranstaltungen realisieren. „Bad Doberan ist die Schnittstelle zwischen Heiligendamm und Warnemünde. Die Rennbahn hat eine 200-jährige Tradition. Wir könnten uns mit den Bernsteinreitern sehr gut ergänzen. Er macht was für Familien, wir machen den Rest“, sagt Mathias Zöller.

Die Palette an Möglichkeiten sei vielfältig: Reiterspiele, Zirkus, Drachenfest, Theater, Livemusik mit Biergarten, Weihnachts- und Ostermärkte könne er sich vorstellen. „Wir wollen für alle ein schönes Erlebnis schaffen.“ Natürlich denke er dabei auch an Livekonzerte.

„Es geht uns um die Rennbahn und den Sport“, sagt Heinz Baltus zu den Interessen des Magdeburger Rennvereins an der Rennbahn Bad Doberan. Der Verein möchte den Rennsport zurück auf die Rennbahn bringen. Wie ernst er es meint, zeigt sich mit der Vereinsgründung des Rennclubs Bad Doberan e.V. von 1822. „Wir sind gerade dabei, den eintragen zu lassen“, sagt Heinz Baltus.

Acht Mitglieder hätten diesen gegründet – keines kommt aus Bad Doberan. „Wir werden alle Mitglieder des alten Doberaner Rennvereins anschreiben, ob sie bei uns Mitglied werden wollen.“ Helmut Rohde, Präsident des Doberaner Rennvereins von 1822, hatte zuletzt Insolvenz für den Verein angemeldet. Dieser hatte zuvor einmal im Jahr Rennen organisiert.

Magdeburger Rennclub gründet Doberaner Verein

Heinz Baltus sieht den Rennclub als Partner der Stadt. „Wir bringen die Rennbahn wieder auf Vordermann“. Dabei hat er auch die vom Land in Aussicht gestellten Fördermittel im Blick. Die Infrastruktur auf dem Gelände müsse wiederhergestellt und ausgebaut werden. Die Rails müssten erneuert werden, ebenso das Geläuf, es bedürfe Sanitäranlagen, Umkleiden und Kameratürme.

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Unser Ziel ist es, Pferderennen durchzuführen.“ Der Magdeburger Rennverein zähle 250 Mitglieder, organisiere vier bis sechs Mal im Jahr Rennen auf der Rennbahn. Das Potenzial sieht er auch in Bad Doberan. „Die Rennbahn gehört seit 200 Jahren zu Bad Doberan. Da schaut ganz Europa rauf, das muss man nur gut vermarkten.“ Dafür brauche es aber geordnete Verhältnisse im Verein und Sponsoren, die die Veranstaltungen unterstützen. „In Magdeburg haben wir eine große Anzahl an Sponsoren. Das muss man Stück für Stück aufbauen.“

Stadtvertretersitzung Die Sitzung der Stadtvertreter zur Zukunft der Rennbahn findet am 25. Juni, um 18.15 Uhr im Ratssaal des Rathauses, Severinstraße 6, statt. Der Platz für die Öffentlichkeit ist begrenzt. Darauf weist Stadpräsidentin Katy Hoffmeister in. Weil Präsentationen gezeigt würden, könne auf keinen anderen Raum ausgewichen werden. Zur Not müssen interessierte Bürger dann vom Flur aus zuhören.

Heinz Baltus, der seinen Zweitwohnsitz in Kühlungsborn hat, ist sich sicher, dass Urlauber, die zwei bis drei Wochen in der Region sind, nicht nur am Strand liegen wollen. „Die möchten was erleben. Die Rennveranstaltungen in Magdeburg sind Events für die ganze Familie. Das Potenzial hat man auch hier.“

Von Anja Levien