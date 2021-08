Reit-Event an der Ostseeküste - Reitturnier in Wittenbeck am Wochenende: Über 550 Reiter aus der Region angemeldet

Der beliebte Reitertreff findet nach Absage im Jahr 2020 als zweitägiges Event am Sonnabend und Sonntag in Wittenbeck statt. Über 550 Nennungen von Reitern aus der Region liegen bereits vor. Was die Besucher in diesem Jahr erwartet.