Bad Doberan

Hinter der Freiwilligen Feuerwehr Bad Doberan liegt ein weiteres Rekordjahr. Zu 237 Einsätzen wurden die Frauen und Männer 2019 alarmiert. „Das ist die höchste Anzahl seit Bestehen der Feuerwehr“, sagt Wehrführer Olaf Schulz auf der Jahreshauptversammlung am Freitag. Schon 2018 ging bei der Wehr nahezu an jedem zweiten Tag der Pieper. Dabei geht es längst nicht mehr nur um das Löschen von Bränden. 182 Einsätze im vergangenen Jahr waren Technische Hilfeleistungen. Vor allem die Extremwetterereignisse nehmen zu.

„Ich hoffe, der Trend hält nicht an, denn die Leistungsfähigkeit der Wehr hat ihre Grenzen“, sagt Olaf Schulz in Bezug auf die Einsatzzahl. 45 Frauen und Männer sind derzeit in der Wehr aktiv, auf 15 von ihnen fallen mehr als 50 Einsätze. 75 Prozent davon sind am Tag. „Die Wehr benötigt zukünftig wesentlich mehr aktive Kameraden, um vor allem am Tage einsatzfähig zu bleiben.“ Jedoch: Derzeit werde der Nachwuchs vor allem aus dem Bekannten- und Familienkreis rekrutiert. Aus der Jugendwehr rücke alle zwei Jahre ein Kamerad auf. Daher sei es wichtig, dass in der Stadt bei Neueinstellung auf ein aktives Mitwirken in der Feuerwehr hingewiesen wird.

Werksfeuerwehr für Tagesbereitschaft

Hierbei spiele das Gesetz aber noch nicht mit, sagt Andreas Wegener, zweiter stellvertretender Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbandes. Eine Mitgliedschaft in der Feuerwehr dürfe nicht als Voraussetzung in die Stellenausschreibung. „Es wird dann irgendwann eine Werksfeuerwehr geben müssen, die die Tagesbereitschaft sicherstellen wird“, sagt er.

So weit ist es in Bad Doberan noch nicht. Auch eine Feuerwehr mit hauptamtlichen Kräften, die die Tagesbereitschaft sichern, sei noch nicht notwendig, auch nicht finanzierbar. „Wir müssen uns Gedanken machen, wie wir mehr Mitglieder reinbekommen und Mitglieder werben“, sagt Olaf Schulz. Denn gerade bei Extremwetterereignissen würden viele Hände gebraucht, um bei Sturm Äste wegzusammeln und bei Hochwasser Pumpen ins Wasser zu legen.

77 Einsätze an einem Tag

So wie am 31. Juli 2019 als in Bad Doberan innerhalb weniger Minuten so viel Regen fiel, dass Straßen überflutet wurden, Keller vollliefen. 77 Einsätze zählte die Freiwillige Feuerwehr Bad Doberan acht freiwillige Feuerwehren aus der Nachbarschaft rückten zur Unterstützung an. Es war der erste große Einsatz für den neuen Einsatzleitwagen (ELW), den die Wehr 2019 erhalten hat. „Ohne den ELW wäre es nicht gegangen“, sagt Olaf Schulz.

Freundschaft zu Bad Schwartau Die Feuerwehren der Partnerstädte Bad Doberan und Bad Schwartau wollen wieder mehr in Kontakt miteinander kommen. Während unter den Jugendfeuerwehren Treffen erfolgen, soll das auch bei den aktiven Kameraden wieder zunehmen. So besuchte Bad Schwartaus Gemeindewehrführer Lars Wellmann mit zwei Kameraden die Jahreshauptversammlung und machte auf viele Gemeinsamkeiten aufmerksam. Unter anderem hat Bad Schwartau mit 20 000 Einwohnern ähnlich viele Einsätze wie Bad Doberan gehabt, nämlich 234.

Ein neues Drehleiterfahrzeug ist der Wunsch für dieses Jahr. Das Leistungsverzeichnis, welches für die Ausschreibung notwendig ist, hat die Feuerwehr selbst erarbeitet und während der Jahreshauptversammlung an Bürgermeister Jochen Arenz übergeben.

Bei Stadtplanung Feuerwehr einbeziehen

Neben dem Dank an die Stadt für die gute Zusammenarbeit, bat der Wehrführer, die Feuerwehr weiterhin mit einzubeziehen. Denn nach dem beschlossenen Brandschutzbedarfsplan muss diese mit dem ersten Fahrzeug innerhalb von zehn Minuten am Einsatzort sein. „Das ist ein hohes Ziel“, so Schulz. Bei der Einrichtung von Spielstraßen in der Stadt und dem Etablieren von Kübeln und Huckeln auf den Straßen zur Verkehrsberuhigung solle doch bitte auch an die Feuerwehr gedacht werden.

Auf der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Bad Doberan wurden Mitglieder nach erfolgreicher Aus- und Weiterbildung befördert. Quelle: Anja Levien

Ob Hochwasserkontrolle bei Sturmflut in Heiligendamm, der Gebäudebrand in Groß Bölkow, der Verkehrsunfall in Retschow, der Kellerbrand in Kühlungsborn, der umgekippte Lkw, der Diesel verloren hat, in Steffenshagen, die Baumbeseitigung, die Türöffnungen, Personentransporte und ausgelösten Brandmeldeanlagen – die Einsätze sind vielfältig. „Der hohe Leistungsstand geht nur durch die Bereitschaft zur Aus- und Weiterbildung“, sagt Olaf Schulz. „Es braucht ein besonderes Engagement, um die Gerätschaften zu beherrschen.“

Kaum Begeisterung für Ehrenamtskarte

So sind auch die Gäste der Jahreshauptversammlung sichtlich beeindruckt. „Ihr seid das Beste, was Doberan hat. Ich verbeuge mich vor euch“, so Bürgermeister Arenz. „Das ist eine beeindruckende Bilanz, der Dank gilt auch den Familien“, sagt Kreistagspräsident Veikko Hackendahl. Stadtvertretervorsteherin Katy Hoffmeister dankt der Feuerwehr im Namen der Stadtvertreter. „Wir wissen, sie investieren Zeit, daher nehmen sie den Dank auch in ihre Familien mit.“

Auf der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Bad Doberan wurde Marcel Beer (l.) von der E.dis Netz GmbH als Freund der Feuerwehr von Wehrführer Olaf Schulz ausgezeichnet. Die E.dis Netz GmbH hat die Wehr schon mehrfach finanziell unterstützt. Quelle: Anja Levien

Sozialministerin Stefanie Drese wünscht nur gleichmäßig viel Regen, der sich gut verteile und reagiert auf den Hinweis von Olaf Schulz, dass die Ehrenamtskarte bei den Feuerwehrleuten wahrscheinlich keine Begeisterung auslöse werde. Er glaube nicht, dass die Ehrenamtskarte das abdecken könne, was die Feuerwehrmitglieder sich wünschen oder nutzen würden. „Da mache ich mir keine Illusion“, sagt Stefanie Drese. „Die Ehrenamtskarte muss wachsen. Sie ist für alle Ehrenamtler gedacht und lebt davon, dass viele mitmachen.“

Von Anja Levien