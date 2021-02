Rennbahn Bad Doberan: Ministerium prüft Fördermittel

Bad Doberan

Der Zaun um die Galopprennbahn in Bad Doberan muss erneuert werden. Durch Vandalismus und Wildschweine war dieser in den vergangenen Monaten in Mitleidenschaft geraten. Die Kosten für den Zaun sowie fest installierte Toiletten sollen aber vorerst nicht in den Nachtragshaushalt der Stadt aufgenommen werden, über den der Finanzausschuss am Montag, 8. Februar, berät. Wie Bürgermeister Jochen Arenz mitteilt, wurde nach einem Telefonat mit Infrastrukturminister Christian Pegel (SPD) beschlossen, erst zu prüfen, ob es Fördermöglichkeiten für die Rennbahn gebe. „6,7 Millionen Euro kostet die Herrichtung der Infrastruktur“, informiert Arenz im Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus. Hier seien aber auch Pferdeboxen und Co. inbegriffen.

Die Stadt hatte die Verantwortung für die Rennbahn im Oktober 2020 wieder übernommen und den Pachtvertrag mit dem Doberaner Rennverein gekündigt. Noch bis 15. Februar läuft ein Interessenbekundungsverfahren, bei dem Rennvereine, Verbände, Eventagenturen und Privatpersonen angeschrieben werden, sich aber auch Interessenten melden können. Ziel der Stadt: Die Galopprennbahn als multifunktionale Veranstaltungsfläche ab 2022 langfristig an einen Interessenten zu verpachten.

Laut Bürgermeister Jochen Arenz haben sich bereits Interessenten bei der Stadt gemeldet.

Von Anja Levien