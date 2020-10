Bad Doberan

Bürgermeister Jochen Arenz ist überrascht, als er das Tor zur Rennbahn zwischen Bad Doberan und Heiligendamm öffnet und über das Gelände läuft. Der weiße Zaun ums Geläuf ist teilweise zerstört, das Gras ist nicht gemäht, die Erde von Wildschweinen an einigen Stellen aufgewühlt. Dass es hier so sehr verwahrlost aussieht, habe er nicht gedacht. Und dennoch ist er glücklich. Grund: Die Stadt hat den Pachtvertrag mit dem Doberaner Rennverein gekündigt und hat seit dem 15. Oktober wieder selbst in der Hand, was auf der Rennbahn passiert. „Das ist ein Juwel hier, so dicht an der Ostsee.“

„Der Verein ist an uns herangetreten und hat um die Auflösung des Vertrags gebeten“, informiert Jochen Arenz. Dieser wäre bis zum 31. Dezember 2021 gültig gewesen. „Parallel dazu hatten wir als Stadt den Vertrag gekündigt, weil es Zahlungsrückstände gibt und die Bahn nicht gepflegt wird.“ Im Einvernehmen sei diese Lösung nun gefunden worden.

Anzeige

Der weiße Zaun rund um das Geläuf auf der Rennbahn ist an vielen Stellen kaputt. Quelle: Anja Levien

Der Doberaner Rennverein ist seit 1991 Pächter der Rennbahn. 2015 war der Pachtvertrag zuletzt auf fünf Jahre verlängert worden. Laut Bürgermeister Arenz betrage die Pacht 3000 Euro im Jahr.

Rennverein : „Die Pflege überfordert uns“

„Der Rennverein ist in seiner jetzigen Struktur nicht in der Lage, die Bahn so zu pflegen, wie es sein muss“, sagt Rennvereinspräsident Helmut Rohde. „Die Pflege überfordert uns.“ 80 000 Euro habe der Verein im vergangenen Jahr in diese investiert, um die Rennen durchführen zu können. Das sei so nicht leistbar. „Wir schaffen das nicht, so viel Geld können wir nicht herholen“, sagt er und bestätigt, dass der Verein noch Schulden bei der Stadt habe.

Lesen Sie auch: Insolvenz vom Rennverein abgewendet

Rennvereinspräsident Helmut Rohde: „Die Pflege der Rennbahn überfordert uns. Der Rennverein kann froh sein, dass er den Klotz los ist.“ Quelle: Thomas Hoppe

Die Kosten für die Pflege der Rennbahn sei seit Jahren ein Thema. „In den letzten Jahren wurde der Mangel verwaltet.“ Das sehe man jetzt beispielsweise am Zustand des weißen Zaunes. „Der Rennverein kann froh sein, dass er den Klotz los ist.“

Lesen Sie auch: Pferderennsportlerin schlägt Alarm: Rennbahn in Bad Doberan verwahrlost

Die Erde auf dem Geläuf ist aufgewühlt, der Rasen nicht gemäht. Quelle: Anja Levien

Stadt sucht Interessenten für Renn-Organisation

Ob die Pferderennen auf der ältesten Galopprennbahn auf dem europäischen Kontinent noch eine Zukunft haben, das wird sich bald entscheiden. „Ich bin dankbar, dass der Rennverein die Rennen vergangenes Jahr durchgeführt hat. Ich hoffe auch, es geht mit den Galopprennen weiter, aber sie haben keine Priorität“, sagt Arenz deutlich. Es werde ein Interessenbekundungsverfahren geben, auf das sich Interessierte melden könnten, wenn sie die Renntage 2022 durchführen wollen. „Daran entscheidet sich, ob es den Rennsport weiter geben wird.“

Helmut Rohde könnte sich vorstellen, dass der Rennverein die Rennen organisiert. „Wir wollen keine Versprechungen machen, aber ich denke, wir werden nicht schlechtere Karten haben als andere.“ Der Rennverein habe immer noch als Ziel, Rennen zu veranstalten. „Das verlieren wir nicht aus den Augen.“

An den Wettkassen kann an den Renntagen auf die Pferde gesetzt werden. Quelle: Anja Levien

2022 ist ein ganz besonderes Jahr für den Pferderennsport in Bad Doberan. Im August 1822 galoppierten erstmals Vollblüter über das Geläuf. Wenige Tage später gründete sich der Doberaner Rennverein. Es würde also 200 Jahre Bahn und Rennverein gefeiert werden. Die Stadt selbst könne die Rennen laut Arenz nicht veranstalten. „Uns fehlen da Kontakte in die Rennszene“, nennt er einen Grund.

Ob Flohmarkt, Zirkus oder anderes, für 2021 übernehme die Stadt die Vermarktung der Rennbahn. „Zusammen mit der Stadtvertretung möchte ich überlegen, wie man für die Zukunft die Rennbahn gewinnbringend betreibt.“ Denkbar sei auch, eine Gesellschaft zu gründen, die die Vermarktung der Bahn übernehme. „Das schafft die Tourist-Info nicht alleine.“

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach.

Doch als Erstes muss die Rennbahn wieder hergerichtet werden. „Wir müssen das Gelände sichern und die Pflege übernehmen.“ Auch feste Toiletten sollen installiert werden. Dafür müsse Geld im Nachtragshaushalt eingestellt werden.

Für eine feste Infrastruktur werden derzeit mit dem Bebauungsplan „Baumwipfelpfad“ die Voraussetzung geschaffen. Der Bau des Baumwipfelpfades ist für Frühjahr 2021 vorgesehen, so Arenz. Er rechnet mit 150 000 Besuchern im Jahr. Möglich sei auch ein Caravanstellplatz an der Rennbahn, über den die Stadt zwischen 40 000 und 50 000 Euro einnehmen könnte. „Mit den Einnahmen könnte man die Rennbahn unterhalten.“

Von Anja Levien