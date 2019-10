Renntage Bad Doberan: Es braucht eine klare Entscheidung

Bad Doberan

Mal heißt es hü, mal heißt es hott: Es ist ein stetiges Hin und Her beim Doberaner Rennverein. In den vergangenen Jahren gab es immer wieder finanzielle Schwierigkeiten, immer wieder haben Privatmenschen Geld in den Verein gesteckt, damit Rechnungen beglichen werden und die Renntage stattfinden können. Nicht zum ersten Mal stand die Insolvenz des Vereins zur Debatte. 2008 wurde Insolvenz angemeldet. Durch großes privates Engagement Einzelner gibt es den Rennverein und das Ostsee-Meeting heute noch. Doch ein paar wenige allein können Verein und Renntage nicht aufrechterhalten. Spätestens jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, die Fragen zu stellen: Sind die traditionellen Renntage auf der Galopprennbahn noch von Bürgern und Institutionen gewollt? Ist der Pferderennsport in der Region noch zu Hause? Hand aufs Herz: Als die Rennen 2018 abgesagt wurden, ging kein Aufschrei durch die Münsterstadt. Vielleicht ist es Zeit, eine Tradition zu beenden. Was meinen Sie, liebe Leser? Ich bin gespannt auf ihre Meinung, die Sie mir per Mail an bad-doberan@ostsee-zeitung.de schicken können.

Von Anja Levien