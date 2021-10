Bad Doberan

Schnelle Pferde und extravagante Hüte: Renntage auf der Galopprennbahn zwischen Bad Doberan und Heiligendamm wird es in naher Zukunft wahrscheinlich nicht geben. Wie Bürgermeister Jochen Arenz (parteilos) informiert, seien Zuschüsse der Stadt für Rennen in den Jahren 2022 und 2023 nicht möglich. „Wir werden die Rennen nicht subventionieren und auch keine Infrastruktur schaffen“, so der Rathauschef.

Heinz Baltus, Chef des Magdeburger Rennvereins, der zusammen mit fünf Mitgliedern den Rennclub Bad Doberan gegründet hat, und Rennen durchführen wollte, ist enttäuscht. Den Sinneswandel könne er nicht verstehen.

Bad Doberan gründet Arbeitsgruppe

Reiterhof, Veranstaltungen, Show- und Trainingszentrum, Eventcenter: Für die Entwicklung der Rennbahn gab es zuletzt mehrere Ideen. Die Stadt hatte ein Interessenbekundungsverfahren durchgeführt, bei der sich Unternehmen und Privatmenschen melden konnten, wie sie das Areal zu einer multifunktionalen Veranstaltungsfläche entwickeln möchten. Ein gemeinsames Konzept wurde daraus nicht entwickelt.

Die Stadt hat jetzt eine Arbeitsgruppe gegründet. Federführung über die Arbeitsgruppe habe der Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus. „Die Bahn soll Schritt für Schritt entwickelt werden, auch mithilfe von Förderanträgen“, sagt Jochen Arenz. Bis dahin werde die Fläche weiterhin über die Stadt vermarktet.

„Bahn im jetzigen Zustand nicht zu gebrauchen“

Derzeit ist der Zaun kaputt, Tiere finden ihren Weg auf die Rennbahn. Entsprechend ist ihr Zustand. „Die Bahn ist in ihrem jetzigen Zustand nicht zu gebrauchen“, sagt Heinz Baltus. Der Vorsitzende des Magdeburger Rennvereins, der einige Zeit im Jahr in Kühlungsborn verbringt, hatte sich mit dem Interessenbekundungsverfahren bei der Stadt gemeldet. Er könne sich vorstellen, Rennen zu veranstalten. Sechs Mitglieder des Magdeburger Rennvereins haben dafür den Rennclub Bad Doberan gegründet. Eingetragen sei der Verein noch nicht.

In die Rennbahn müsse Geld investiert werden. „Auf dem Acker sind Rennen nicht möglich.“ Beim Land hatte die Stadt nach Fördermitteln gefragt. Dass vorerst nicht in die Bahn investiert werde, frustriert Heinz Baltus. „Ich verstehe den Sinneswandel nicht. Es ist das Gegenteil von dem, was vorher gesagt wurde. Das ist sehr enttäuschend.“

Zaun soll erneuert werden

Im Doppelhaushalt 2022/23 wird die Rennbahn wahrscheinlich keine große Rolle spielen. „Große Projekte auf der Rennbahn sind aus Sicht der Stadt erst einmal nicht möglich“, sagt Jochen Arenz mit Blick auf die Investitionen für Schul- und Hortneubau. „Das auf der Rennbahn sind freiwillige Aufgaben. Die Pflichtaufgaben gehen vor.“ 300 000 bis 400 000 Euro müssten laut Arenz investiert werden, um die Rennbahn für die Renntage wiederherzustellen. „Das steht für drei Renntage in keinem Verhältnis.“ Der Zaun um die Rennbahn solle in den kommenden zwei Jahren aber erneuert werden. Auch ein Toilettengebäude in Modulbauweise soll auf die Rennbahn. Der Bürgermeister sagt deutlich: „Es können Rennen stattfinden, wenn jemand sie macht.“

Die Haushaltslage in Bad Doberan ist angespannt mit Blick auf die vielen Projekte, die umgesetzt werden sollen. Dass ein neuer Hort gebaut werden müsse, habe sich erst in diesem Jahr gezeigt. Über das Projekt des Wirtschaftsgebäudes, das saniert werden soll, hat der Bürgermeister eine Haushaltssperre verhängt, weil hier die schriftliche Förderzusage in Höhe von fünf Millionen Euro noch ausstehe.

„Innerhalb der nächsten sechs Wochen muss es eine Entscheidung geben, ansonsten können wir die Rennen im nächsten Jahr vergessen“, sagt Heinz Baltus in Bezug auf die Arbeitsgruppe. Dabei sollen die Rennen im nächsten Jahr ganz besondere werden. Im Jahr 2022 wird die Galopprennbahn 200 Jahre alt. Im August 1822 galoppierten erstmals Vollblüter über das Geläuf. Wenige Tage später gründete sich der Doberaner Rennverein. Diesen wird es dann wohl nicht mehr geben. Anfang August hatten die Mitglieder des Doberaner Rennvereins von 1822 für die Auflösung gestimmt.

Von Anja Levien