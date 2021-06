Bad Doberan

Die Mühle im Wirtschaftshaus im Klostergelände Bad Doberan ist eingepackt. Ebenso das Wasserrad. Ein Konstrukt aus Spanplatten schützt die beiden Bauten, die vor wenigen Jahren eingebaut worden sind, um an die Zeit der Zisterziensermönche zu erinnern, die hier Bier brauten und Brot buken. Selbst wenn das Wirtschaftsgebäude derzeit nicht saniert würde, die Mühle könnte der Verein der Freunde und Förderer des Klosters derzeit dennoch nicht in Betrieb nehmen. Die Holzkämme im Kammrad sind morsch.

Deshalb sind die Vereinsmitglieder Rainer Fourmont und Ralf Schulz seit mehreren Monaten regelmäßig an der Mühle und tauschen in ehrenamtlicher Arbeit die Holzkämme aus. „Wir nutzen die Sanierungszeit jetzt für die Reparaturarbeiten“, sagt Rainer Fourmont. „Die Holzkämme sind verschlissen.“ 114 an der Zahl müssen ersetzt werden.

Wasserrad und Mühle erzeugen Strom

Grund: Das Kammrad liegt direkt neben dem Wasserrad. Beide sind miteinander verbunden, denn durch das Wasserrad kann die Mühle angetrieben werden und im Sommer werden mehrere Zahnräder in Betrieb gesetzt, die wiederum einen Generator antreiben, der dann Strom erzeugt.

Allerdings fehlte bisher eine Abdeckung zum Wasserrad, sodass Wasser immer wieder auf das Kammrad und die Holzkämme spritze. „Dadurch haben sie Feuchtigkeit gezogen“, erläutert Ralf Schulz. „Jetzt haben wir zum Wasserrad hin alles dichtgemacht.“

Durch Feuchtigkeit zerstört: Die maroden Holzkämme im Kammrad. Quelle: Ralf Schulz

Die alten Holzkämme mussten aus dem Kammrad rausgeholt werden, die neuen jetzt an dieses angepasst werden. Geliefert hat diese der Mühlenbauer von 2016. Die Kämme haben die Männer in Leinöl gekocht und dann vier Wochen trocknen lassen. Sind sie imprägniert, sind sie auch widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit, denn diese ist im Wirtschaftsgebäude in der Luft, erläutert Ralf Schulz, der vor vier Jahren nach Bad Doberan gezogen ist.

Die Holzkämme wurden mit Leinöl imprägniert. Quelle: Ralf Schulz

Der 57-Jährige hat in der Landwirtschaft gelernt, ist jetzt aber Berufskraftfahrer. „Ich bin als Kind an einer Wassermühle groß geworden. Als ich hier eine Führung mitgemacht habe, habe ich gleich gedacht: Das ist mein Ding.“ Seitdem engagiert er sich im Klosterverein. Die Reparatur- und Wartungsarbeiten an der Mühle können die beiden Männer zum großen Teil übernehmen, weil sie sich belesen und mit Müllern gesprochen haben. „Wir haben uns das angenommen“, so Schulz. „Ich bin voll mit dem Mühlenvirus infiziert. Das ist Hobby und Leidenschaft.“ Rainer Fourmont, von Beruf Maschinenbauingenieur, nickt zustimmend: „Man kommt da nicht wieder von weg.“

Innenliegende Mühle ermöglicht Arbeiten auch im Winter

Das Besondere an der Mühle in Bad Doberan: „Sie ist innenliegend, das ist selten. Das hat den Vorteil, dass der Müller im Winter auch arbeiten konnte“, erläutert Schulz. 1280 ist das Wirtschaftsgebäude entstanden. „Zur gleichen Zeit auch die Mühle“. Die aktuelle ist allerdings nicht die von damals. Sie wurde 2016 eingebaut.

Einmal im Monat und zu besonderen Tagen hatte der Verein Mühlenführungen angeboten. „Das macht viel Spaß und man bekommt so viel von den Leuten zurück“, sagt Ralf Schulz.

Mehl wird mit der Mühle allerdings nicht gemahlen. „Die Mühle ist so ausgelegt, dass sie mahlen kann. Es ist eine funktionierende Getreidemühle“, erklärt Rainer Fourmont. Allerdings wurde bisher erst einmal Mehl gemahlen, nämlich als die Mühle in Betrieb genommen wurde. „Das hat hygienische Gründe, weil es sich um die Herstellung eines Lebensmittels handelt und man braucht dazu einen Müller, der das Handwerk gelernt hat“, erläutert der 70-Jährige, warum es kein Mehl der Backhausmühle zu erwerben gibt. „Es ist auch ein hoher Aufwand, die Mühle dann wieder zu reinigen.“ Daher lohne sich auch ein Schaumahlen nicht.

Was man in Zukunft jedoch zeigen könnte, sei, wie Schrot gemahlen wird – also grob zerkleinertes Getreide. Hierfür sei auch der Reinigungsaufwand überschaubar.

Bis es so weit ist, muss allerdings die Sanierung des Wirtschaftsgebäudes zu einem Haus mit Gastronomie und Veranstaltungsfläche abgewartet werden. Und das Kammrad muss wieder mit allen Holzkämmen bestückt sein.

Rainer Fourmont zeigt symbolisch wie zwei Holzkämme und die Feder im Kammrad festgemacht werden. Quelle: Anja Levien

Ralf Schulz nimmt sich den nächsten Kamm und klopft ihn mit einem Holzhammer in das Kammrad hinein. Auf der innenliegenden Seite werden zwischen den Kämmen sogenannte Federn – Holzstücke – befestigt. Passt etwas nicht, wie es soll, greift sich Rainer Fourmont das Stück und schleift es. Viele Arbeitsstunden haben die beiden Männer schon investiert. Am Ende müssen sie schauen, dass das Kammrad auch genau ins nächste Zahnrad greift.

Von Anja Levien