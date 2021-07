Rerik: Auch Reuse und Fischernetz werden auf Haffplatz versteigert

Rerik

Die erst vor einer Woche extra ins Leben gerufene Initiative „Rerik hilft“, lädt am Sonntag, dem 1. August, zur Unterstützung der Flutopfer im Westen und Südwesten Deutschlands zu einer besonderen Versteigerung ein.

Kurz nach 15 Uhr sollen auf dem Haffplatz des Ostseebades Rerik bis etwa 17.30 Uhr alle 20 Minuten die Auktionsrunden eingeläutet werden, beí denen es bislang um insgesamt 55 Positionen gehen wird, wie der Mitinitiator der Initiative, Jan Mehlan aus Roggow, der OZ mitteilte.

Mit Biofleisch vom Büffelhof und Fotoshooting

Auf der Auktionsliste stehen demnach unter anderem Gutscheine von Reriker Restaurants und Cafés, von Einzelhändlern, Gutscheine für Massagen, von einem Fischer kommt eine Reuse, von einem anderen ein Netz und andere typische Dinge aus der Fischerei.Im Angebot sind zudem verschiedene Skulpturen von Künstlern sowie einige Bilder.Der Büffelhof Seekoppel beteiligt sich mit drei Wurstpaketen, „feinstes Biofleisch von Wasserbüffeln.“Eine Fotografin spendiert ein Fotoshooting, der Campingplatz, die AWO Sano und eine Privatperson sind mit zwei bis drei Übernachtungen in Ferienwohnungen dabei.

Punkt 14.30 Uhr soll die Veranstaltung mit Livemusik starten. Eine Hüpfburg und ein Basteltisch stünden bereit, so die Veranstalter weiter. Auch die Reriker Jugendfeuerwehr beteiligt sich an den Aktionen für Kinder und die erwachsenen Kameradinnen und Kameraden bieten derweil Rundfahrten mit ein oder zwei Feuerwehrautos an. Um 15 Uhr gibt es laut Plan ein paar Grußworte vom Bürgermeister der Stadt Rerik, Wolfgang Gulbis, bevor die erste Runde der Versteigerung beginnt. Unterbrochen wird die Auktion nur durch Livemusik und Vorführungen eines Zauberers.

„Bis kurz vor 17.30 Uhr haben wir Zeit, denn dann singen die Heulbojen, der Reriker Shantychor“, erklärt Jan Mehlan noch und freut sich, dass alle Reriker hier offensichtlich zusammenrücken: „Es geht im Augenblick nur um die Hilfe für die Flutopfer, um nichts anderes!“

Von Jan Mehlan/ Thomas Hoppe