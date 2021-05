Rerik/Kühlungsborn/Neubukow

Anfang des Monats ploppte in der ganzen Nachrichtenflut eine erste öffentliche Präsentation der vom Land ins Leben gerufenen „Stiftung Klima- und Umweltschutz MV“ auf. Sie erhöht die Zahl aller weltlichen und kirchlichen Stiftungen in Mecklenburg-Vorpommern auf aktuell 169. „Damit gibt es im Land heute dreimal mehr Stiftungen als vor knapp 30 Jahren. Anfang 1992 waren es insgesamt 47 Stiftungen bürgerlichen Rechts“, heißt es dazu aus der zuständigen Stiftungsbehörde – dem Landesjustizministerium.

Während damals bereits, die sozialen Zwecken dienenden St.-Georg-Stiftungen in Neubukow (seit 1797) und Kröpelin (seit 1847) dazu gehörten, kamen in der Region rund um die Kühlung die dem Tierschutz verpflichtete Fincke-Stiftung in Rerik (Ende 2010) und die Familienstiftung Manfred Sürkens in Kühlungsborn (2014) dazu. Alles Stiftungen, die nicht im Rampenlicht stehen, aber zweifellos das Verantwortungsbewusstsein in der Gesellschaft befördern.

„Tiere sind keine Ware, sondern Mitgeschöpfe!“

Während sich zum Beispiel das St. Georg Stift Neubukow um soziale Belange kümmert – die Vorstandsvorsitzende und Pastorin Margret Pörksen führt dazu unter anderem die Unterstützung der Pfadfinder, der evangelischen Musikschule Wismar und des Neubukower Jugendklubs an – betont der Gründer der Reriker Fincke-Stiftung: „Tiere sind keine Ware, sondern Mitgeschöpfe! Deshalb wollen wir mit unserer Stiftung deren Leben nachhaltig verbessern, die Tiere letztlich aus schlechter Haltung befreien.“

Jochen Fincke beschreibt einen Moment vor etwa 40 Jahren, als er auf der Autobahn einen Transporter überholte, von dem ihm Tiere flehend anschauten: „Da wusste ich, dass das ihre letzte Fahrt ist und sagte mir, du musst was tun – so geht das nicht, so kann man mit Geschöpfen nicht umgehen.“ Deswegen trat der Kaufmann – der bis 1997 in NRW seine Firma für Großküchentechnik und Hotelbedarf führte – dem Verein Animals’ Angels bei und begleitete fortan Tiertransporte.

Jährliche Förderbeträge im fünfstelligen Bereich

Den Grundstock für das Kapital seiner dann im Jahr 2010 gegründeten Stiftung sollen vor allem Aufträge der belgischen Streitkräfte erbracht haben, die sich nach dem 2. Weltkrieg lange Zeit in Köln für die Linie von Aachen bis hin nach Kassel (anfangs als Besatzungsmacht) angesiedelt hatten. Dazu kamen die jahrelangen Lieferungen an Gastronomen, Krankenhäuser und Großküchen.

Die jährlichen Förderbeträge, die die Fincke-Stiftung ausgibt, sollen im fünfstelligen Bereich liegen. So unterstützte die Stiftung Rechercheprojekte des Vereins „Soko Tierschutz“, der dabei grausame Zustände in einem Tierversuchslabor aufdeckte. Gemeinsam mit der „Albert-Schweitzer-Stiftung für unsere Mitwelt“ sorgte der Wahlreriker dafür, dass in Deutschland Lkw mit Planen unterwegs sind, auf denen neben Abbildern von Hündchen und Ferkel gefragt wird „Wen streicheln? Wen essen?“ In Osteuropa bekommen auch dank der Fincke-Stiftung Universitäten tierversuchsfreie Lehrmittel und verzichten dafür auf Tierversuche in der studentischen Ausbildung. Die Fincke-Stiftung unterstützte verschiedene Maßnahmen des „Komitees gegen den Vogelmord“ und sponserte den Film „Mattis und die Milch“, der Kinder und Jugendliche für Kühe als fühlende, empfindsame Wesen und für die Realität in der Milchindustrie sensibilisiert.

„Aktuelle Projekte kommen im Herbst wieder rein“, sagt Jochen Fincke erwartungsfroh. Auch wenn er eine langsame Entwicklung kontra Massentierhaltung und pro Tierwohl bestätigt, er glaubt nach wie vor, dass der Mensch es „nie wieder gut machen“ könne, „was er den Tieren angetan hat und antut.“ Ihn ärgert, wenn Leute, wie nach dem Großfeuer in der Schweinezuchtanlage von Alt Tellin nur für sich die Haftung abschieben wollen und nicht in der Sache zum Ergebnis kommen wollen: „Wasch mir den Pelz, aber mach’ mich nicht nass!“.

Zustiften kann einem guten Zweck dienen

Normalerweise lebe er fleischlos, sagt der verheiratete Vater von zwei erwachsenen Kindern noch – nur bei gelegentlichen Essen mit ehemaligen Kunden oder Mietern bestelle er vielleicht auch mal dicke Bohnen mit Speck oder Hering.

Gerade werde die Satzung seiner Stiftung so überarbeitet, damit der Stifterwille auch in der Zukunft stets zum Tragen komme, ergänzt er. „Viele möchten etwas Bleibendes schaffen, das über ihr eigenes Leben hinausreicht“, heißt es dazu auch vom Bundesverband Deutscher Stiftungen.

Manfred Sürken, Inhaber des Campingparks Kühlungsborn. Quelle: Rolf Barkhorn

Mit einer Zustiftung könne sich jeder an Kinder- und Jugendförderung beteiligen oder etwas für soziale Projekte tun, Kunst und Kultur unterstützen, ergänzt die Landes-Justizministerin Katy Hoffmeister (CDU): „Vieles ist möglich, wenn man sich einem Zweck verschrieben hat. Als Land unterstützen wir Stiftungsarbeit, wo wir können.“

Damit seine beiden Kinder und die sechs Enkel auch künftig etwas vom Geschäft haben, das ihm so viel bedeutet, ist Manfred Sürken dem Rat eines guten Bekannten gefolgt und hat eine Familienstiftung gegründet, die Mehrheitseigner am aktuell beliebtesten Campingplatz Europas ist. „Was man aufgebaut hat gibt man ja nicht einfach ab. Die Kinder hatten kein Interesse, den Laden fortzuführen und hätte ich ihn verkauft, wäre die Hälfte vom Finanzamt geholt worden und er wäre weg gewesen“, erläutert der 71-Jährige sein Motiv zur Stiftungsgründung.

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nun habe er mit Gunnar Lange einen sehr aktiven Geschäftsführer, der das Campingleben auch lebe und darin aufgehe: „Es macht richtig Spaß, dem zuzusehen.“

Das mit der Stiftung sei die beste Lösung gewesen, die er überhaupt machen konnte, betont Manfred Sürken. Die Stiftung führe nicht nur gemäß Satzung den Campingpark Kühlungsborn in seinem Sinne weiter, sondern aus der Stiftungssumme würde auch bezahlt, was die jährlichen Auszahlungen der Erbenanteile an Steuern verlangt.

Von Thomas Hoppe