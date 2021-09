Rerik: Auf diesem Campingplatz können Sie Cluburlaub machen

Rerik

„Das ist hier wie im Cluburlaub“, sagt Dennis Brosen. Er ist Chef des Animationsteams auf dem Campingplatz Ostseecamp Seeblick in Rerik. Und er muss es wissen. Denn Dennis Brosen hat schon in einigen Clubs gearbeitet. In Griechenland, in Portugal, in Dubai. Und nun ist er in Rerik – um näher bei seiner Tochter sein zu können. Aber volles Programm gibt es auch hier. „Wir machen an sechs Tagen in der Woche Programm für Kinder“, sagt der Reriker. Vormittags wird gebastelt, nachmittags wird es sportlich, abends ist Minidisko. Sonntags ist frei. Ihr „Hauptquartier“ haben die Kleinen dabei in einem roten Schiff. Die „Bounty“ steht im Zentrum des kleinen Amphitheaters auf dem Ostseecamp. Im Innenraum befindet sich ein Bastelzimmer. „Für die Kinder ist es urig“, sagt Dennis Brosen. Wenn mal schlechtes Wetter ist, nimmt man sie hier mit auf eine Reise.“ Mit an Bord der Bounty sind auch jede Menge Requisiten. Bis unter die Decke stapeln sich Kisten mit Materialien. Stifte, Kleber, Perlen. „Man braucht eigentlich alles“, sagt Dennis Brosen. „Wir machen Malwettbewerbe, basteln Rasseln, bemalen Steine.“ Im Bauch der Bounty befinden sich aber auch jede Menge Requisiten. Denn einmal in der Woche führt das Animationsteam in Rerik eine Show auf. In diesem Jahr war es ein Varieté mit Sketchen, Gesang und Tanznummern. „Von allem etwas, weil wir ja nicht wussten, was wir dürfen und was nicht.“

„Jedes Jahr etwas Neues“

Im nächsten Jahr wird wieder mehr möglich sein, hoffen die Animateure. Dann wollen sie Musicals aufführen. „Die Shows wechseln im Zwei-Wochen-Rhythmus“, sagt der Teamchef. Jetzt in der Nebensaison sind noch fünf bis sechs Animateure auf dem Ostseecamp, in der Hauptsaison sind es doppelt so viele. Für die Shows steigen noch ehemalige Animateure, Freunde und auch schon mal Kollegen von der Rezeption mit ein. „Im Sommer laufen mehrere Kurse gleichzeitig“, sagt Dennis Brosen. „In der Pause wird für die Shows geprobt, aufgebaut, vorbereitet – irgendwas ist immer.“ Es seien lange Tage, die ein Animateur habe. „Aber man weiß ja, worauf man sich einlässt.“ Der 34-Jährige ist in Rerik fest angestellt. Außerdem betreibt Dennis Brosen eine eigene Eventagentur und veranstaltet unter anderem Kinderfeste in Rerik. „Wir versuchen, jedes Jahr etwas Neues zu machen“, sagt er. Im Winter bereitet er die neue Saison auf dem Campingplatz vor. „Animateure werden immer ein bisschen belächelt“, sagt er. „Völlig zu Unrecht, denn es ist ein sehr anspruchsvoller Job.“ Man sei Kinderbetreuer, Psychologe und Eventmanager in einem, sagt der gelernte Veranstaltungskaufmann. „Aber es ist leider noch kein Lehrberuf. Deshalb wollte ich gern eine Animationsschule machen.“ In Rerik bewerben sich jedes Jahr viele junge Leute als Animateure, „die meisten kommen jedes Jahr wieder“, sagt Dennis Brosen.

Fitnessbereich wird bald fertiggestellt

Er freut sich, dass die Geschäftsführer des Ostseecamps ihm freie Hand lassen. „Im Sommer machen wir auch mal eine Schatzsuche oder Tischtennisturniere oder machen Stockbrot.“ Zudem werde Ponyreiten angeboten und die Gäste könnten Stand-up-Paddle-Bretter ausleihen. „Man kann es hier ruhig haben, man kann aber auch Action haben“, sagt der 34-Jährige. Ein Spieleraum für Kleinkinder ist geplant. Und der Fitnessbereich auf dem Campingplatz wird in Kürze fertiggestellt – wegen des Coronavirus hatte sich das verzögert. Außerdem soll das Amphitheater überdacht werden.

Spendenaktion für Hospizdienst

Vor Kurzem haben die Animateure eine ganz besondere Aktion gestartet. „Für mich war es eine Herzensaktion“, sagt Dennis Brosen. Bei einer Auktion haben sie gemeinsam mit den Gästen des Platzes Geld für den ökumenischen ambulanten Kinderhospizdienst Oskar gesammelt. Die Urlauber haben Fahrräder gespendet, Vorzelte, Bücher und Kleidung. „Zwei Animateure haben noch ein Mobile aus Treibholz gebastelt, das ging auch für dreißig Euro weg“, sagt Dennis Brosen. Insgesamt kamen 1935 Euro zusammen, die die Geschäftsführung des Ostseecamps und der „Ankerbar“ auf dem Gelände auf 2222 Euro aufstockten – und an Birgit Kobert übergaben. „Es geht gar nicht so sehr um die Summe“, sagt die Koordinatorin des Hospizdienstes, „sondern darum, dass Menschen sich für die für die Thematik öffnen.“ Mit dem Geld soll unter anderem eine Trauergruppe für Jugendliche unterstützt werden, die ein Elternteil oder ein Geschwisterkind verloren haben.

Von Cora Meyer