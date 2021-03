Rerik

Der Sturz von der Steilküste gibt Rätsel auf. „Die Frau vom Strand“ ist „Ein Thriller wie ein Bad in der Brandung – er hinterlässt kalte Schauer“, steht dazu im Internet. Das Besondere: Die Handlung ist eine Mischung aus Thriller und Krimi und spielt im Ostseebad Rerik. Geschrieben von Petra Johann, einer Mathematikerin, die in Bayern lebt. Das Buch ist gerade erst erschienen.

Es sei naheliegend gewesen, Rerik als Handlungsort zu wählen. „Ich brauchte eine Steilküste, von deren Plattform jemand hinunterstürzen kann“, sagt sie. An die fünfmal sei sie bereits in Rerik gewesen. „Einer meiner Lieblingsorte. Ich liebe die deutsche Ostseeküste und war auch in Nienhagen, aber dort ist der Waldbereich an der Steilküste nicht so lang und hoch wie in Rerik.“ Das Ostseebad habe einfach ein tolles Setting für die Geschichte. Es ist der sechste Krimi von Petra Johann.

„Als Mathematikerin mag ich die Form als Rätselelement und die Logik, die man verfolgt. Wenn zum Beispiel der Kommissar die Fäden verfolgt, und welche Schlussfolgerungen er zieht.“ Das sei wie Mathematik. „Und ich kann alles verhandeln, alles schreiben in diesem Genre. Es schränkt mich nicht ein. Wobei ich meistens keine klassischen Ermittlungskrimis schreibe“, so die Autorin. „Viele Passagen stehen im neuen Roman als Ich-Erzählung einer Protagonistin, die Frauen liebt, und zeigen ihre Sicht der Dinge.“

Darum geht’s:

Zum Inhalt: Rebecca lebt mit ihrer Frau Lucy und der kleinen Tochter in ihrem Traumhaus an der Ostsee. Nur wenn Lucy beruflich unterwegs ist, fühlt Rebecca sich einsam. Das ändert sich jedoch, als sie am Strand Julia kennenlernt und sich mit ihr anfreundet. Eines Tages ist Julia plötzlich verschwunden. Rebecca begibt sich auf die Suche, stellt jedoch bald fest, dass sie ein Phantom jagt.

Ständig neue Ideen im Kopf

Die Suche kann beginnen und der Leser geht mit auf diese spannende Reise. Wie kommt eine Mathematikerin eigentlich dazu, Krimis zu schreiben? „Ständig springen mir Ideen im Kopf herum. Das war schon immer so.“ Sie wollen raus und aufs Papier. „Ideen kommen auch aus Überschriften, Worten, die ich höre, Erlebnisse – von überall“, so die 49-Jährige. „Ich hatte immer schon viel Fantasie. Die Geschichten spinnen sich im Kopf. Aber ich lernte auch das Handwerk, las dazu viele Bücher und belegte Kurse.“ Wer nun denkt, sie sitzt da und wartet, bis ihr – bildlich gesehen – die geschriebenen Worte auf die leeren Seiten fallen, der irrt. „Ich habe eine Schreibroutine entwickelt.

Früh aufstehen und schreiben

Am besten schreibe ich frühmorgens und nach einem Spaziergang. Dann noch mal über Mittag. Das erfordert Disziplin, das ist klar.“ Einen auslösenden Moment habe es nicht gegeben für ihr erstes Buch „Der Preis für kein Kind“. Die ersten beiden Bücher gab sie im Eigenverlag heraus. Drei weitere im Verlag Blanvalet. „Die Frau vom Strand“ erschien im Aufbau Verlag und kostet 16,99 Euro. „Vielleicht“, so überlegt sie, „ziehe ich eines Tages an die Küste. Ein Traum ist das schon.“ Bis dahin wird Petra Johann wohl etliche Krimi-Leichen reicher sein.

Von Sabine Hügelland