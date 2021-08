Rerik

Sie hatten sich auf ein paar erholsame Urlaubstage an der Ostsee gefreut. Doch in Rerik angekommen erlebte eine Familie aus Franken eine böse Überraschung. Die Ferienwohnung, die sie im Internet gebucht hatten, gab es gar nicht. Und so standen die Hammelburger – insgesamt zehn Personen – plötzlich ohne Unterkunft da. Sie waren Opfer von Betrügern geworden.

„Die haben Bilder aus dem Internet kopiert und eine Seite nachgebaut“, sagt Mathias Druse, Leiter der Kurverwaltung von Rerik. Dort boten sie dann Ferienwohnungen zum Kauf an, die nicht existieren. „Die Seite war nur 24 Stunden online“, sagt Mathias Druse. „Danach haben uns vier Leute angerufen, denen kam es komisch vor“, sagt er. Einem war aufgefallen, dass die Mehrwertsteuer falsch ausgewiesen war. Zudem habe es auf der Seite zahlreiche Rechtschreibfehler gegeben. Nach Angaben von Mathias Druse gab es weitere Anzeichen, bei denen Buchungsinteressenten hätten stutzig werden müssen.

Fehlende Telefonnummer ist Warnsignal

„Es standen keine Telefonnummern auf der Seite“, sagt der Leiter der Kurverwaltung. „Das ist ein erstes Warnsignal. Wer vermietet, gibt immer wenigstens eine Servicenummer an.“ Zudem verlangte man von potenziellen Mietern die gesamte Summe im Voraus. „Normalerweise macht man eine Anzahlung in Höhe der Stornogebühren, der Rest wird vor Ort bezahlt, wenn man angekommen ist.“ Aber Mathias Druse kann auch nachvollziehen, warum Menschen auf den Betrug hereingefallen sind: „Der Ort ist ausgebucht, die Leute sind froh, wenn sie noch was kriegen.“ Dann schauten sie möglicherweise nicht mehr so aufmerksam hin.

Was die Sache kompliziert macht: Im Impressum stand eine Adresse aus Düsseldorf. Geschädigte müssten also in Nordrhein-Westfalen Anzeige erstatten. Im dortigen Polizeipräsidium kennt man den Fall nicht. Solange der Schaden unter einer bestimmten Summe bleibt, ermitteln die Regionalkommissariate. Mathias Druse vermutet allerdings, dass auch die Adresse im Impressum gefälscht sein könnte. „Das ist ernüchternd“, sagt er.

Notunterkunft im Gemeindehaus der Kirche

Für die Familie aus Süddeutschland aber gab es ein Happy End. Dank des Engagements von Frank Moers aus Rakow. Die Kurverwaltung hatte den gut vernetzten Pensionär angerufen und um Hilfe gebeten. „Ich selbst vermiete nur ein Monteurzimmer und konnte sie nicht aufnehmen“, sagt Frank Moers. Aber ich bin mit dem Motorroller ein bisschen herumgefahren.“ Für ihn war es selbstverständlich, persönlich eine Unterkunft für die Familie zu suchen. Frank Moers ist entsetzt über den Betrug: „Wir genieren uns alle. Solchen Leuten muss man das Handwerk legen.“

„Wir genieren uns alle. Solchen Leuten muss man das Handwerk legen.“ Frank Moers suchte für die Familie eine Unterkunft Quelle: Thomas Hoppe

Er klopfte unter anderem an der Tür von Margret Pörksen, Pastorin der Evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde in Neubukow. Hier hatte die Familie Glück: Sie konnte einige Tage im Gemeindehaus unterkommen. Weil die Gruppenaktivitäten der Gemeinde in der ersten Ferienwoche noch nicht begonnen hatten, war dort Platz. „Wir haben uns Matratzen, Isomatten und Schlafsäcke geborgt“, sagt die Pastorin. Außerdem stellte die Gemeinde den Gästen Kochgeschirr zur Verfügung. „Sie haben sich selbst versorgt“, sagt Margret Pörksen. Vom Gemeindehaus in Neubukow hätten die Eltern mit ihren sechs Kindern, einem Schwiegerkind und einem Enkel dann Ausflüge in die Umgebung

„Wir haben uns Matratzen und Isomatten geborgt. die Familie hat sich selbst versorgt.“ Margret Pörksen Pastorin in Neubukow Quelle: Anja Levien

unternommen. „Am Samstagabend sind sie wieder abgereist“, sagt die Pastorin. Die Familie konnte einen Raum nutzen, den die Kirchengemeinde für Pilger bereithält. Er ist normalerweise gut besucht. „Wir führen einen Kalender“, sagt Margret Pörksen. Es seien viele Pilger zu Fuß in der Region unterwegs und sie seien auf eine bezahlbare Unterkunft angewiesen. Dass der Raum in der Woche gerade frei war, war Zufall: „Es hat gerade gepasst“, sagt die Pastorin.

Betrug mit Ferienwohnungen auch in Kühlungsborn

Einen ähnlichen Betrugsfall wie in Rerik hatte es im Jahr 2014 in Kühlungsborn gegeben. Auf einem Buchungsportal im Internet hatten Betrüger in der Hochsaison preiswerte Ferienwohnungen angeboten – ohne dort überhaupt eine zu besitzen. Die Opfer verloren nicht nur das im Voraus gezahlte Geld (zum Teil mehrere Tausend Euro), sondern standen nach ihrer Anreise auch ohne Unterkunft da. Mehr als 50 Geschädigte aus ganz Deutschland erstatteten Anzeige. Die Staatsanwaltschaft Rostock ermittelte und sprach von einem „Schaden im fünfstelligen Bereich.“

Von Cora Meyer