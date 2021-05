Rerik: Das Rätsel um die Fische aus Ton

Rerik

Seit einigen Wochen liegen am Strand von Rerik regelmäßig Schollen. Doch ein zweiter Blick lohnt sich: Es sind keine toten Fische, sondern Meisterwerke aus Ton. „Einmal in der Woche liegen sie zwischen Steilküste und Schustertreppe“, sagt Mareike Beler. Die Rerikerin geht regelmäßig am Strand spazieren und hat schon viele Töpferschollen gefunden. „Sie sind nummeriert“, sagt sie. Am Wochenende lag die 19. Scholle im Sand, zwei sollen vermutlich noch folgen. Die Fische sind getöpfert und lasiert – „unheimlich aufwendig“, sagt Mareike Beler. Sie sehen aus wie echt.

Wer sie dort hingelegt hat ist unbekannt. Der Künstler oder die Künstlerin hat nämlich keine Signatur hinterlassen, sondern lediglich ein Symbol auf der Rückseite. Etwas Ähnliches kennen wir von Künstlern wie Banksy. Ihnen geht es nicht um den Ruhm. Sondern nur um die Kunst. Und darum, den Menschen eine Freude zu machen. Dass das gelungen ist, weiß der Fischer oder die Fischerin jetzt. Vielleicht mag er oder sie sich ja zu erkennen geben.

Von Cora Meyer