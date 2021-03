In Rerik forderte Stadtvertreter Kai Kloss Bürgermeister Wolfgang Gulbis kürzlich zum Rücktritt auf. Ein umstrittenes Thema im Ostseebad ist seit Langem auch die geplante Bebauung der nahen Halbinsel Wustrow. Dazu sind mehrere Leserbriefe in der Redaktion eingegangen.

In Rerik am Salzhaff ist es auf den ersten Blick winterlich still. In der Bevölkerung herrscht jedoch Uneinigkeit. Quelle: Rolf Barkhorn