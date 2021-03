Rerik

Das Ostseebad Rerik hat ein Verkehrsproblem. Im Sommer ist der Ort mit Autos überfüllt. Seit Längerem sucht die Stadt nach Lösungen. Jetzt wurde ein gesonderter Verkehrsausschuss gegründet, der sich speziell mit dem Thema befassen soll. Die Mitglieder sind die Stadtvertreter Thomas Hähnel, Michael Doss, Michael Bauer, Johannes Rohn (alle SPD), Bernd Graf und Ute Busse (beide FWG) sowie Martin Kuhn.

Der Ausschuss soll zeitlich begrenzt tätig sein. Er geht aus einem Arbeitskreis Verkehr hervor. „Der und seine Ergebnisse wurden aber nicht so recht ernstgenommen“, sagte Bürgermeister Wolfgang Gulbis. Deshalb habe man sich entschlossen, das Gremium auf andere Füße zu stellen. Der Ausschuss hat auch andere Möglichkeiten der Mitwirkung in der Stadtpolitik. „Das würde die Arbeit der Mitglieder aufwerten“, sagte der Bürgermeister. In der jüngsten Stadtvertretersitzung bot außerdem die Entwicklungs-Compagnie Wustrow (ECW) ihre Mitarbeit im Ausschuss an.

Die ECW steht in der Kritik, Teil des Verkehrsproblems zu sein. Viele Reriker befürchten, dass mehr Autos durch den Ort fahren, wenn neue Ferienwohnungen auf der nahen Halbinsel Wustrow entstehen. Außerdem müssten dafür Bau- und Lieferfahrzeuge durch Rerik fahren. Ein Vorschlag, den auch die ECW teilt, ist deshalb ein autofreies Rerik. Sie hatte bereits 2018 ein Verkehrskonzept erstellen lassen. Gäste könnten von Auffangparkplätzen an den Ortseingängen mit Shuttlebussen zu ihren Unterkünften gefahren werden. Das würde auch den Parkplatz-Suchverkehr unterbinden. Zunächst soll aber ein Parkleitsystem aufgestellt werden, das anzeigt, wie viele freie Stellplätze es noch gibt.

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Eine Veränderung gibt es auch im Finanzausschuss. Susann Never (SPD) ist neues Mitglied. Sie übernimmt den Sitz, den Manfred Baumann abgegeben hatte.

Von Cora Meyer