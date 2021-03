Rerik

Eigentlich ist es beschlossene Sache: Rerik bekommt einen zweiten Supermarkt. Trotzdem bewegt das Thema Einzelhandel in dem Ostseebad noch immer die Gemüter. Auf dem Auffangparkplatz am Ortseingang, in direkter Nachbarschaft zum Edeka-Markt, will sich der Discounter Netto ansiedeln. Die Stadt hatte jahrelang nach einem Betreiber für einen zweiten Supermarkt gesucht. Man wollte den Edeka-Markt entlasten, der im Sommer stark überfüllt ist. Doch auch am Netto gibt es Kritik. Einige finden, dass ein zweiter Supermarkt für das Ostseebad zu viel ist. „Ein kleinerer Markt würde reichen“, sagt eine Rerikerin. In diese Kerbe haut auch Stadtvertreter Kai Kloss. Auf der jüngsten Stadtvertretersitzung wies er darauf hin, dass zwei Reriker kleinere Einkaufsläden geplant hätten.

Einer von ihnen ist Christian Bläsing, Chef des Campingparks. Er wollte das Empfangsgebäude des Platzes erweitern. Geplant war neben einem Indoor-Spielplatz auch eine Einkaufsmöglichkeit. Ursprünglich wollte Christian Bläsing dafür ein neues Gebäude errichten. Das sei jedoch in dieser Form derzeit nicht möglich, sagte er. Deshalb wird es am Campingpark vorerst keinen Laden geben.

Sortiment im Edeka ist ausreichend

„In Rerik gibt es genug Einkaufsmöglichkeiten“, sagte eine ältere Einwohnerin. Das Sortiment im Edeka sei ausreichend. Sie weist auch auf den nahegelegenen Hofladen „Queerbeet“ in Garvsmühlen hin, der auf Wunsch auch nach Hause liefere. Darüber hinaus gebe es frischen Fisch und Bäcker im Ort. Zudem sei es mit dem Bus nicht weit nach Kühlungsborn.

Bürger befürchten Lärm

Derweil werden die Planungen für den neuen Supermarkt konkreter. Bürger hatten die Möglichkeit, Stellungnahmen zu den Entwürfen abzugeben, die Planer Ronald Mahnel nun eingearbeitet hat. Er wies noch einmal darauf hin, dass die „Versorgungsinfrastruktur im Ort“ zu verbessern sei. Es habe Aktivitäten der Stadt gegeben, den Edeka-Markt zu erweitern, das sei jedoch fehlgeschlagen.

Hauptkritikpunkte am geplanten Neubau waren der erwartete Lärm durch die Fahrzeuge der Kunden und Lieferanten sowie das Aussehen des Gebäudes. Geplant ist nun eine Zufahrt zum Markt von der Landesstraße vor dem Ortseingang. Einige Parkplätze bleiben auf dem Gelände parallel zur Straße erhalten, weitere sollen im Bereich des Rückhaltebeckens entstehen. So gingen etwa 49 Parkplätze verloren.

Einige Anwohner hatten sich auch gewünscht, dass die Fassade des Marktes begrünt wird. „Das kann ich mir gut vorstellen“, sagte Ronald Mahnel. Letztlich sei das aber eine planerische Sache.

Noch immer Kritik am Standort

Stadtvertreter Bernd Graf kritisierte erneut den gewählten Standort für den Netto-Markt. Die Stadt baue sich damit den Saisonparkplatz zu. Stattdessen wies er darauf hin, dass die Stadt kürzlich ein Grundstück direkt nebenan gekauft habe. Stadtvertreterin Susann Never erkundigte sich, ob es nicht möglich sei, den Markt dort zu bauen – er sei dann etwas weiter vom Edeka und von den Anwohnern entfernt. Bürgermeister Wolfgang Gulbis erteilte dem jedoch eine Absage. „Dann befinden wir uns außerhalb des Geltungsbereichs des B-Plans“, sagte er.

Heißt im Klartext: Das Planungsverfahren für den Markt müsste komplett von vorne beginnen. Zudem, so Wolfgang Gulbis, sei das Grundstück als Reserve für Stellplätze gedacht, von denen Rerik zu wenig habe. Durch den Bau des neuen Supermarktes fallen weitere weg. Einen anderen Kritikpunkt am Standort äußert Stadtvertreter Kai Kloss: „Wir verbauen uns die Chance auf ein autofreies Rerik, wenn wir da einen zweiten Markt hinsetzen.“ Die Einwohner müssten aus den Ortsteilen mit dem Auto zu den zentral gelegenen Supermärkten fahren, weil Alternativen fehlten. „Man kann ja nicht erwarten, dass die das mit dem Bollerwagen machen.“

Das Unternehmen Netto plant derweil mit einer Eröffnung im kommenden Jahr. Die Verkaufsfläche soll etwa 1000 Quadratmeter betragen. Außerdem würden nach Angaben einer Sprecherin unter anderem ein Café und ein Leergutautomat integriert.

Von Cora Meyer