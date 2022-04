Rerik, Kühlungsborn, Bad Doberan, Neubukow: Hier gibt es 2022 Osterfeuer

Bad Doberan

Der Brauch ist wieder da: Nachdem sie in den vergangenen Jahren coronabedingt ausfallen mussten, brennen in diesem Jahr in einigen Orten in der Region wieder die Osterfeuer. Mit dem Feuer in der Nacht von Ostersamstag auf Ostersonntag will man traditionell den Winter austreiben und den Frühling begrüßen.

Osterfeuer mit Spielmannszug in Neubukow

In Neubukow plant die Freiwillige Feuerwehr am Samstag, dem 16. April, ein Osterfeuer. Um 18 Uhr soll es auf der Festwiese am Panzower Weg angezündet werden. Dazu wird es Gegrilltes und Getränke geben. Außerdem, kündigt Wehrführer Christian Wohrow an, werde der Spielmannszug spielen.

Reriker Osterfeuer auf dem Haffspielplatz

In Rerik wird das Osterfeuer in diesem Jahr am Haffspielplatz angezündet. Ab 18 Uhr spielt das Atlas-Revival-Projekt, es gibt Snacks und Getränke. Für alle kleinen Besucher kündigt die Kurverwaltung bereits ab 15 Uhr einen besonderen Osterspaß am Haffspielplatz an.

Kühlungsborner Feuer brennt am Strand

In Kühlungsborn wird am Ostersamstag ebenfalls ein Osterfeuer lodern – natürlich am Strand. Die Tourismus, Freizeit und Kultur GmbH verbindet es mit dem Neujahrsanbaden, das am 16. April nachgeholt wird. Am Strandaufgang 3 ist abends auch Live-Musik geplant. Es wird kleinere Verpflegungsstände geben und auch ein musikalisches Rahmenprogramm ist geplant.

Feuer am Münster in Bad Doberan

Auch in Bad Doberan soll es wieder ein Osterfeuer geben. „Das ist jahrelange Tradition“, sagt Torsten Dunkelmann, Mitarbeiter der Tourist-Information. Auch in der Münsterstadt wird das Feuer voraussichtlich gegen 18 Uhr entzündet, „in der Nähe des Denkmals vor dem Münster.“ Außerdem will die Stadt eine Bühne aufbauen und plant ein Rahmenprogramm. Dazu gibt es Gegrilltes und Getränke,

Die wichtigsten Nachrichten aus MV als Newsletter Welche Nachrichten interessieren Sie besonders? Erhalten Sie jeden Tag gegen 6.30 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus ihrer Region in Mecklenburg-Vorpommern. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Steffenshagen entzündet Feuer am Sonntag

Auch in der Gemeinde Steffenshagen wird in diesem Jahr wieder ein Osterfeuer entzündet. Die Veranstaltung am Sonntag, dem 17. April, beginnt um 15 Uhr auf dem Sportplatz. Für die kleinen Besucher hat der Osterhase seinen Besuch angekündigt. Für die älteren gibt es Kaffee und für alle Steffenshäger und ihre Gäste Kuchen und Leckeres vom Grill.

Osterfeuer in Admannshagen-Bargeshagen fällt aus

Die Freiwillige Feuerwehr Admannshagen-Bargeshagen hat sich aufgrund der anhaltenden hohen Inzidenz dazu entschieden, ihr Osterfeuer auch in diesem Jahr abzusagen.

Wer selbst ein Osterfeuer machen möchte, muss dieses zuvor beim Ordnungsamt anmelden. Außerdem darf dabei nur trockenes, naturbelassenes Holz verbrannt werden, Grünschnitt oder Gartenabfälle sind verboten. Insbesondere ist darauf zu achten, dass bereits aufgeschichtetes Holz vor dem Abbrennen noch einmal umgestapelt wird, um Tiere, die sich im Holzhaufen verstecken, zu schützen.

Von Cora Meyer