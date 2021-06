Rerik: Lampen im Küstenwald werden erneuert

Rerik

Der Küstenwald in Rerik bekommt neue Lampen. Die alten stehen erst seit dem vergangenen Sommer dort. Sie wurden im Zuge des Neubaus des Naturerlebnisweges dort installiert. Er beginnt am Schmiedeberg und führt in Richtung Kühlungsborn. „Schon zwei Wochen später war die erste kaputt“, sagt Meinhard Lüdtke. Der Reriker glaubt, dass die Lampen für die Beleuchtung des Waldweges ungeeignet sind. Seiner Ansicht nach seien sie mit knapp einem Meter Höhe viel zu niedrig dafür. „Das sagt mir schon der gesunde Menschenverstand, dass ich so was nicht nehmen kann bei dem Verhalten der Leute“, sagt der Reriker, der jeden Tag mit seinen Hunden durch den Wald geht. Denn die Lampen seien viel zu leicht zu demontieren. „Man braucht kein Werkzeug, um den Glaskolben abzuschrauben, dafür reichen zwei Kinderhände. Ich halte die Lampen für gefährlich und überflüssig.“

„Die aufgestellten Lampen wurden im Zuge der Planung mit der Stadt Ostseebad Rerik abgestimmt“, teilte Anke Nausch, leitende Verwaltungsbeamtin des Amtes Neubukow Salzhaff, zu dem Rerik gehört, mit.

Ersatzteile schwer zu kriegen

Die installierten Lampen seien teilweise zerstört worden. „Die zerstörten Lampen wurden von der Stadt Ostseebad Rerik zum Teil repariert.“ Es sei allerdings bei der Beschaffung von Ersatzteilen zu Lieferengpässen gekommen. Deshalb habe man einige Lampen nur sichern können. Sie haben bis heute keinen Glaskolben mehr und sind mit Klebeband gegen Feuchtigkeit abgedeckt.

„Aufgrund der Zerstörung durch Dritte war es nicht möglich, die zerstörten Lampen als Gewährleistungsmangel von der bauausführenden Firma erneuern zu lassen“, sagt Anke Nausch. Heißt: Weil die Lampen mutwillig zerstört wurden, hat die Stadt keinen Garantieanspruch mehr gegenüber der Firma. Deshalb habe sie nun die Beschaffung neuer vandalismussicherer Lampen beauftragt.

