Rerik

Das Ostseebad Rerik will seinen Gästen künftig eine Alternative für schlechtes Wetter bieten. Die soll auf dem Grundstück Parkweg 7 vor dem Küstenwald entstehen. Dafür und für das Häuschen darauf sucht die Stadt nun einen Pächter.

„Da soll eine Freizeitaktivität hin“, sagt Mathias Druse, Leiter der Kurverwaltung. „Ein Vorschlag der Stadt ist eine Minigolfanlage.“ Die gibt es bisher in Rerik nicht, sondern erst in Kühlungsborn oder Bastorf. Das sei aber nicht in Stein gemeißelt. „Es ist ein Ideenwettbewerb unter den möglichen Betreibern.“ Das Angebot soll ein Alleinstellungsmerkmal im Ostseebad Rerik haben, heißt es in der Ausschreibung der Verpachtung. Es soll gegebenenfalls als saisonverlängernde Maßnahme dienen.

„Bisher ist in dem Gebäude auf dem Grundstück eine öffentliche Toilette untergebracht. Außerdem gibt es einen Verkaufsraum“, sagt der Leiter der Kurverwaltung. Die Toiletten müssen auch weiterhin rund um die Uhr zugänglich sein. Das Vergabeverfahren soll Ende November abgeschlossen sein.

„Corona-Rückstand aufgeholt“

Eine saisonverlängernde Maßnahme scheint in diesem Jahr in Rerik nicht nötig zu sein. Der Ort ist nach Angaben von Mathias Druse weiterhin gut besucht. „Eine Nebensaison wie sonst haben wir diesmal gar nicht“, sagt er. In den Vorjahren sei die Auslastung Mitte September meist auf 70 Prozent gesunken. „Aktuell liegt sie weiter bei 95 Prozent.“ Mathias Druse sieht den Verlauf der bisherigen Saison „super positiv“. „Den Corona-Rückstand hatten wir in Monat sieben wieder aufgeholt“, sagt er. „Wir hatten bereits Ende Juli dieselben Gästezahlen wie im Vorjahr.“

Für den kommenden Sommer plant er unter anderem, am Strand eine Schneise für Kiter und Surfer einzurichten, damit sie übrigen Badegästen nicht in die Quere kommen.

Von Cora Meyer