Mit einer Premiere startet die Reriker Minigolfanlage in die Saison. Am Samstag, den 2. April, soll dort der 1. Stadtpokal ausgetragen werden. „Wir haben das Konzept, dass man sich trifft und den Platz kennenlernt“, sagt Betreiber Volker Kramer. Deshalb gibt es keine gesonderte Startgebühr. Mitmachen kann jeder. „An jeder Bahn steht jemand, der die Anzahl der Schläge notiert“, sagt Volker Kramer. Am Ende geben die Teilnehmer ihren Spielschein an der Kasse ab. Gewertet wird in zwei Altersgruppen: Kinder bis 12 Jahren und Ältere. Die Sieger dürfen sich auch über Preise freuen – und einen Pokal. Passend zum Minigolf ist er auch etwas kleiner. „Wir werden auch den Grill anmachen“, sagt Volker Kramer.

Für ihn ist es der Start in die zweite Saison. Im vergangenen Jahr hat er die Minigolfanlage eröffnet. Derzeit macht er sie mit seinen Mitarbeitern für die Saison fit.

Sturm und Winter richteten kaum Schäden an

„Wir haben den Winter gut überstanden“, sagt Volker Kramer. Er habe vermutet, dass mehr Arbeiten anfallen würden. Auch die Stürme richteten auf der Anlage kaum Schäden an. Die Hindernisse, die Sehenswürdigkeiten aus der Umgebung nachempfunden sind, wurden verschont. Lediglich den Zaun im hinteren Bereich zerstörte der Sturm teilweise. „Wir haben die Bahnen noch mal angehoben und neu verdichtet“, sagt er. „Die Unebenheiten sind jetzt raus.“ Dort stand das Wasser, wenn es regnete. Völlig eben sollen die Bahnen allerdings auch nicht sein. „Wir haben eine Naturbahn. Und es ist gerade die Kunst und der Spaß, das beim Spiel mit einzuberechnen.“ In Deutschland sei diese Art naturbelassener Minigolfanlagen nicht so häufig vertreten. „Sie wird gut angenommen, die Resonanz war durchweg positiv“, sagt Volker Kramer.

Auch dass es beim Erlebnisgolf am Parkweg nur neun Löcher, statt wie auf vielen anderen 18 gebe, habe kaum jemanden gestört. „Das Publikum war bunt gemischt“, sagt Volker Kramer. Von ganz jungen Minigolfern über Jugendgruppen bis hin zu „schon länger Junggebliebenen“, sei alles dabei gewesen. „Es ist schön, zu sehen, wie viel Spaß sie hatten.“ Für einige sei Minigolf aber auch mehr als ein Hobby. „Es gibt Leute, die spielen alle Plätze an der Ostseeküste ab und richten sogar ihren Urlaub danach aus“, sagt Volker Kramer.

Die Hindernisse sind aus gebrauchten Materialien aus gebaut. Quelle: Cora Meyer

Vor allem in den Ferien sei die Anlage natürlich hoch frequentiert gewesen. „Aber auch die Reriker haben sie sehr gut angenommen“, sagt der Betreiber. „Viele haben auch ihre Mittagspause dafür genutzt.“

Preise und Öffnungszeiten Die Minigolfanlage ist ab dem 1. April täglich von 12 bis 16 Uhr geöffnet. In der Hauptsaison vom 15. Mai bis zum 15. September kann dann von 11 bis 19 Uhr gespielt werden. Vom 15. September bis 31. Oktober können Interessierte noch von 12 bis 16 Uhr spielen. Dann ist Winterpause. Ein Spiel kostet für Menschen ab 16 Jahren 5 Euro, Kinder ab 5 Jahren zahlen 4 Euro. Es gibt Ermäßigungen für Familien und Gruppen. Für Kinder haben sich die Betreiber etwas Besonderes ausgedacht: Auf den Info-Tafeln versteckt sich das Platz-Maskottchen Mini-Rolf – und ein Lösungswort. Wer das am Ende der Runde richtig enträtselt hat, bekommt einen Bonuspunkt, den er von seinem Ergebnis abziehen kann. Die Erlebnisgolf-Anlage ist im Parkweg 7 in Rerik.

Spielecke für Kinder geplant

Volker Kramer hat die Anlage seit der Eröffnung im vergangenen Jahr immer weiter verschönert und dekoriert. Auf der Seebrücke sitzen jetzt drei hölzerne Möwen, das Loch an der Bahn am Leuchtturm Buk wird von einem Häuschen bedeckt und zwischen den Bahnen wurden Trittsteine eingelassen. Im hinteren Bereich des Grundstücks nahe der Steilküste gibt es eine Sitzecke mit Strandkörben, auch am Eingang steht einer. Außerdem haben die Betreiber ein Schild gebaut, auf dem der aktuelle Bahnrekord angeschlagen ist. Derzeit liegt er bei 19 Schlägen. Auch für dieses Jahr gibt es noch Pläne. Zunächst einmal sollen die Ränder der Bahnen neu bepflanzt werden. Und dann will Volker Kramer eine Spielecke für die ganz Kleinen einrichten. Denkbar wäre eine Sandkiste, wo die Kinder unter Aufsicht buddeln können, während der Rest der Familie Minigolf spielt. „Aber wie wir das genau gestalten, wissen wir noch nicht.“

Auf einer kleinen Sitzecke im hinteren Bereich können sich die Besucher ausruhen. Quelle: Cora Meyer

Speisekarte wird noch geschrieben

Unklar ist auch, wie genau die Speisekarte in dieser Saison aussehen wird. Im vergangenen Jahr gab es Kuchen, Eis, Hot Dogs und Kartoffelsalat. „Dieses Jahr gucken wir mal, die finale Entscheidung ist noch nicht getroffen“, sagt Volker Kramer. Viele Besucher hätten sich Fischbrötchen gewünscht. „Der Gedanke ist da.“ Fest steht bisher jedoch lediglich, dass es vorerst bei einem Kioskbetrieb bleiben soll. Gleich bleiben auch die Preise. Nach den Erfahrungswerten aus dem vergangenen Jahr hat der Betreiber allerdings die Öffnungszeiten in der Vorsaison angepasst. Geöffnet ist von 12 bis 16 Uhr. „Es wird aber niemand rausgeworfen.“

Ab dem 1. April will Volker Kramer mit seinem Team langsam in die Saison starten. Die Minigolfer in Rerik und Umgebung sind schon bereit. „Wir bekommen jetzt immer schon Anrufe, wann wir endlich aufmachen“, sagt er.

