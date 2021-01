Rerik

Der neue Supermarkt kommt: Im kommenden Jahr will der Discounter Netto in Rerik eine neue Filiale eröffnen. Die Verkaufsfläche wird etwa 1000 Quadratmeter betragen. Das teilte Christina Stylianou, Leiterin Unternehmenskommunikation von Netto Marken-Discount, mit. Dabei handelt es sich um den roten Netto. Ihren Angaben zufolge soll im Bereich vor den Kassen ein Backshop-Café einziehen.

„Die neue Filiale wird unseren Kunden somit ein moderneres Einkaufserlebnis bieten und an unsere nachhaltigeren Standards angepasst sein.“ Darüber hinaus werde eine Bake-Off Station in die Filiale integriert sein. Dort können die Kunden täglich aus einem Angebot an frischen Brot- und Backwaren wählen. Es soll auch einen Leergutautomaten geben.

Dass sich ein weiterer Einzelhändler im Ostseebad ansiedeln würde, war schon länger klar. Um welches Unternehmen es sich dabei handelte, war offiziell jedoch noch nicht bekannt. Jahrelang hatte die Stadt nach einem Betreiber gesucht. Der Markt soll neben dem bisher einzigen Supermarkt in Rerik am Ortseingang aus Richtung Bastorf kommend entstehen.

Konflikte mit Anwohnern vermeiden

Das Vorhaben wurde noch im November im Bauausschuss ausführlich diskutiert. Thomas Hähnel, Vorsitzender des Gremiums, machte deutlich: „Als Stadt unterstützen wir dieses Vorhaben, weil damit die Versorgung weiter verbessert wird.“ Auch der gewählte Standort sei der richtige, weil damit das Ortszentrum gestärkt werde.

Es sollen allerdings Konflikte mit dem benachbarten Wohngebiet „Am Rugen Barg“ vermieden oder wenigstens minimiert werden. Aus diesem Grund war das Baufeld für den Markt schon im Ergebnis einer vorherigen Beratung weiter südlich verlegt worden. Der Bauausschuss empfiehlt außerdem eine Trennung der oberen Straße mit unterschiedlichen Zu- und Abgängen. Vom Parkplatz des einen Marktes zum anderen soll eine Befahrung aber möglich bleiben.

Diskutiert wurde auch darüber, die Öffnungszeiten des Marktes zu begrenzen und festzulegen, dass die Leuchtwerbung des Marktes nachts über einen bestimmten Zeitraum abzuschalten ist.

Von Cora Meyer