Nicht nur in Lambrechtshagen – auch in Neubukow, Kröpelin und Rerik haben sich Unbekannte Zutritt zu Einfamilienhäusern verschafft und Wertgegenstände sowie Geld gestohlen. Die Polizei vermutet einen Zusammenhang bei diesen Taten. Erst vor wenigen Wochen war Rerik von einer Einbruchsserie betroffen – dort drangen die Täter unter anderem in Restaurants ein.