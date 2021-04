Rerik

„Jeder Mensch sollte ein Instrument spielen“, sagt Sebastian Bening. „Dann wäre die Welt ein friedlicherer Ort.“ Dabei möchte der 34-Jährige mithelfen: Er gründet in Rerik die Musikschule Meerklang. Derzeit kann der Unterricht wegen Corona nur sehr eingeschränkt stattfinden, aber sobald es wieder möglich ist, möchte Sebastian Bening richtig durchstarten.

Dann will er mit seiner Musikschule in Rerik oder Kühlungsborn Räumlichkeiten suchen und beziehen. „Dort soll es auch Möglichkeiten für Bands zum Proben und Studiomöglichkeiten geben“, sagt er. Außerdem sollen Interessierte bei ihm Klavier, Gitarre, Ukulele, Schlagzeug und Percussioninstrumente, wie Djembe und Cajón, lernen können. „Die spiele ich alle selbst“, sagt Sebastian Bening. Aber sicher wird für die einzelnen Bereiche auch die eine oder andere Lehrkraft tätig werden.“

Kurse drinnen und am Strand

Die Kurse werden für Menschen ab fünf Jahren offen sein, nach oben hin gibt es keine Altersbegrenzung. „Musik bedeutet Miteinander und Begegnung“, sagt Sebastian Bening. Er möchte Menschen zusammenbringen. Sei es beim Gitarrenkurs im Gemeindezentrum oder beim Ukulele-Workshop am Strand. „Ich versuche, auch Menschen anzusprechen, die den normalen Weg zur Musikschule nicht gehen und die dann feststellen, dass es nicht so schwer ist und Spaß macht.“ Man müsse ja nicht auf der Bühne stehen. „Musik ist ein toller Ausgleich und bringt viel – für die Seele und auch was Koordination und Motorik angeht.“ Dazu wolle er auch Menschen aus einkommensschwächeren Familien die Chance geben.

Erfahrung mit sozialen Projekten

Sebastian Bening kann sich beispielsweise eine Zusammenarbeit mit der Gemeinde durchaus vorstellen. Mit sozialen Projekten hat er Erfahrung. So initiierte der Musikschulleiter beispielsweise in Bad Doberan vor einiger Zeit einen Trommelworkshop, bei dem unbegleitete minderjährige Flüchtlinge und Bewohner von Jugendwohngruppen zusammengekommen sind. Außerdem erteilte er Jugendlichen in Asylbewerberunterkünften ehrenamtlich Stunden. „Wir stehen alle auf einer Stufe, wenn wir musizieren, es ist egal, aus welcher Schicht wir kommen“, sagt der Musiklehrer.

„Musik ist eine Form von Sprache.“

Das Interesse an Musikunterricht ist groß, sagt Sebastian Bening – und zwar sowohl bei Kindern als auch bei Erwachsenen. Er gründete bereits 2011 die alternative Musikschule Vierteltakt in Rostock und macht schon sein Leben lang Musik. Sebastian Bening hat im Kreuzchor in Dresden gesungen, war am Volkstheater in Rostock und an der Hochschule für Musik und Theater tätig. Bereits mit 15 Jahren hat er angefangen, selbst zu unterrichten. „Mein Lieblingsinstrument ist das Klavier“, sagt er. „Weil ich über den Klang am besten vermitteln kann, was ich mit Musik ausdrücken möchte. Für mich ist Musik eine Form von Sprache.“ Und die vermittelt er auch seinen drei Töchtern Lea, Lotte und Nora.

„Bei uns im Haus stehen die Instrumente immer frei und zur Verfügung“, sagt der Musiklehrer. „Ich habe Musik in meiner Jugend sehr klassisch erlebt. Bei uns ist es ein bisschen weniger strukturiert.“ Und so kommt es, dass auch die zweijährige Nora schon erste Versuche mit Djembe und Ukulele machen darf. Lea (8) spielt schon länger Klavier und hat ihren Vater sogar schon bei Ukulele-Workshops beim Pangea-Festival unterstützt. Und die fünfjährige Lotte hat die Flöte zu ihrem Lieblingsinstrument erwählt. Damit begann auch ihr Vater einst zu musizieren – im gleichen Alter.

Kulturelle Begegnungsstätte schaffen

Vor kurzem ist die Familie aus Rostock nach Büttelkow bei Rerik gezogen. „Ich mag die Umgebung und ich liebe das Meer“, sagt der Familienvater. Seitdem er dort wohnt, habe er festgestellt, dass in der Region Rerik und Kühlungsborn eine kulturelle Begegnungsstätte für Menschen auf der Ebene der Musik fehlt. „Das Angebot könnte gebraucht werden“, glaubt er. Derzeit kann Sebastian Bening wegen der Corona-Beschränkungen fast nur online unterrichten. Aber das hält den Musiker nicht vom Pläneschmieden ab. „Wir sind jetzt als Künstler seit über einem Jahr im Berufsverbot.“ Auch beim Musikunterricht in der Schule würde viel flachfallen. „Es muss ja irgendwie weitergehen – auch für die Leute, die ein Instrument lernen wollen.“

