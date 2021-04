Etwa 50 ehrenamtliche Naturschützer kümmern sich in ganz MV um die Existenz von Fledermäusen. Derzeit sind Mitglieder der BUND-Ortsgruppe Rerik-Salzhaff dabei, rund 30 neue Quartiere für diese geschützten Tiere einzurichten. Kommen so Corona-Wirte in die Region?