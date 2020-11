Bauleitplanung - Pläne nehmen Gestalt an: So geht es mit dem Bauvorhaben eines neuen Discounters in Rerik weiter

Neben dem vorhandenen Markt an der Kröpeliner Straße in Rerik will ein Discounter bauen. Damit bekommt die Stadt eine zweite Einkaufsmöglichkeit. Allerdings müssen dafür auch Abstriche im Ort gemacht werden. Welche, hat der Bauausschuss besprochen.