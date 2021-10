Rerik

Am Sonntag wird es etwas turbulenter werden im sonst eher beschaulichen Rerik, wenn Kinder und Erwachsene, Anfänger und alte Laufhasen, Amateure und Profis auf verschiedenen Streckenlängen um die schnellsten Zeiten rennen. Rerik ist ab sofort der Austragungsort für den Ostseeküstenlauf, bei dem Distanzen von 1,2 Kilometer bis zum Halbmarathon über 21,1 Kilometer zurückgelegt werden können.

Mit der nunmehr 39. Auflage zählt die Veranstaltung zu den ältesten noch existierenden Sportevents in Mecklenburg-Vorpommern. In den vergangenen 27 Jahren fand der Lauf mit wechselnden Standorten für den Start- und Zielbereich im benachbarten Ostseebad Kühlungsborn statt. „Das war aber nicht immer einfach umzusetzen“, berichtet Roman Klawun, Veranstalter und Organisator des Traditionslaufes.

Tour entlang der Küste bleibt erhalten

Vor allem das Freihalten der Laufstrecken sei aufgrund des großen Urlauberaufkommens in Kühlungsborn oft schwierig gewesen. Läufe entlang des Strandes oder der Promenade erwiesen sich als nahezu undurchführbar. Auch mussten mehrere Straßenabschnitte innerorts und außerhalb zeitweilig gesperrt werden. Die erforderlichen Genehmigungen mussten bei verschiedenen Behörden eingeholt werden, was den Aufwand vergrößerte.

39. Ostseeküstenlauf Rerik ist in diesem Jahr erstmals Austragungsort für den Ostseeküstenlauf, allerdings führte die Laufstrecke auch in früheren Jahren schon öfter bis ins Ostseebad hinein. Start- und Zielbereich für die Athleten aller Strecken ist der Sportplatz des SV Steilküste Rerik an der Mittelallee. Folgende Streckenstehen zur Auswahl:1,2 km – Kinder- und Familienlauf – Start 10 Uhr21,1 km – Halbmarathon über Meschendorf, Kägsdorf und Bastorf – Start 10.15 Uhr5 km – Küstenlauf entlang der Steilküste, Wendemarke nach 2,5 km – Start 10.30 Uhr10 km – Walking über Meschendorf – Start 10.30 Uhr10 km – Küstenlauf über Meschendorf – Start 10.30 UhrNachmeldung für Kurzentschlossene ist am Sonntag ab 9 Uhr vor Ort möglich.

Als sich dann Ende des vergangenen Jahres abzeichnete, dass seitens der Tourismus-, Freizeit & Kultur GmbH kein Interesse an einer Fortsetzung der langjährigen sportlichen Tradition in Kühlungsborn besteht, nahm Klawun sofort Kontakt zum Ostseebad Rerik auf. „Der Ort war ja nicht fremd für uns. Einige Male führte die lange Distanz unseres Laufes bis nach Rerik hinein. Deshalb ändert sich eigentlich gar nicht so viel, was die Strecke angeht, nur dass sich Start und Ziel jetzt in Rerik befinden. Die Tour mit ständiger Nähe zur Küste bleibt im Wesentlichen erhalten und wir müssen auch keine Straßen sperren lassen“, erläutert Roman Klawun.

Jubiläumslauf am 8. Mai 2022

Eine entscheidende Änderung aber macht die lange Distanz in diesem Jahr noch ein Stück schwerer und damit für ehrgeizige Sportler noch attraktiver. „Von Kägsdorf geht es diesmal nach Bastorf direkt am Leuchtturm Buk vorbei. Die Steigung auf diesem Abschnitt hat es in sich. Immerhin geht es über zwei Kilometer stramm bergauf. Aber gerade solche Herausforderungen mögen die Athleten“, weiß Klawun. Der aktuelle Stand der Anmeldung scheint ihm recht zu geben, bis zum Mittwoch lagen mehr als 400 Voranmeldungen vor, viele davon von Athleten aus Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen. „So viel wie lange nicht mehr“, freut sich Klawun, der dann auch noch rund 50 Mädchen und Jungen aus den Reriker Schulen hinzurechnen kann. Für Nachzügler besteht noch am Sonntag ab 9 Uhr die Möglichkeit der Nachmeldung für alle Strecken.

„Ich bin sehr beeindruckt von der Resonanz“, sagt der Veranstalter von der Agentur Pro-Event, der auch schon den Termin für die 40. Auflage des Ostseeküstenlaufes ebenfalls in Rerik fixiert hat. „Dann werden wir wieder ins Frühjahr gehen. Termin für unser Jubiläum ist der 8. Mai“, verkündet der Rostocker. Auch über die Möglichkeit, weitere sportliche Events zu etablieren, ist Klawun mit den Rerikern bereits im Gespräch.

Unterstützung von Partnern vor Ort

Am neuen Standort hat er als Veranstalter auch jene Hilfe, die er für die Umsetzung seiner Vorhaben benötigt. Die Kurverwaltung Rerik, der SV Steilküste, der Seglerverein, die beiden Schulen des Ostseebades und die Freiwillige Feuerwehr stehen als Partner und Unterstützer bereit. „Solch ein sportliches Highlight wie der Ostseeküstenlauf tut unserem Ort gut, damit wird auch den Gästen in dieser Jahreszeit noch etwas geboten“, findet Kurverwaltungschef Mathias Druse.

Die Bedingungen für die Teilnehmer vor Ort erscheinen optimal. Die Athletinnen und Athleten können Toiletten und Duschen im Vereinshaus des SV Steilküste nutzen. „Wir werden auch noch einen Grill anheizen und einen Kuchenbasar anbieten“, kündigt Manfred Knoch vom SV Steilküste an. Der Sportverein stellt am Sonntag auch die meisten der etwa 30 Helfer, von denen einige unterwegs als Streckenposten im Einsatz sind.

