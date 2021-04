Rerik: Ostseeküstenlauf wird wegen Corona verschoben

Rerik

Der Ostseeküstenlauf muss verschoben werden. Grund sind die aktuellen Corona-Beschränkungen. Die Veranstaltung hätte am 2. Mai erstmals in Rerik stattfinden sollen. Wann sie nachgeholt wird, ist noch unklar.

„Wir versuchen, die Veranstaltung in Abstimmung mit der Gemeinde und den Sportvereinen vor Ort, die uns unterstützen, in die zweite Jahreshälfte zu verlegen“, sagt Roman Klawun, Geschäftsführer der Firma Pro Event, der die Veranstaltung organisiert. Bund und Länder haben vorerst einen Lockdown bis zum 18. April beschlossen. Solange es noch keine neue Landesverordnung gebe, mache es wenig Sinn, einen potenziellen Termin zu nennen und noch mehr Verwirrung bei den Sportlern zu schaffen, sagt der Veranstalter.

Bereits im vergangenen Jahr musste der Start wegen des Coronavirus in den September verschoben werden, Start- und Zielbereich war auf dem Sportplatz in Kühlungsborn Ost statt an den Konzertgärten.

Anmeldungen verschieben

Die Teilnehmer, die bereits angemeldet waren, haben drei Möglichkeiten: Sie können ihre Anmeldungen entweder auf den neuen Termin schieben oder direkt in das kommende Jahr. Dann werde der Ostseeküstenlauf wieder am 1.-Mai-Wochenende stattfinden, kündigt Roman Klawun an. Wer beides nicht möchte, könne sich die Startgebühren erstatten lassen. Anmeldungen sind nach wie vor unter www.ostseekuestenlauf.de möglich.

Teilnehmer könnten in Rerik getestet werden

Matthias Druse, Leiter der Kurverwaltung in Rerik, hofft ebenfalls, dass der Ostseeküstenlauf noch in diesem Jahr stattfinden kann. Es gebe dazu verschiedene Vorschläge, sagt er. „Ich könnte mir beispielsweise vorstellen, dass wir alle Teilnehmer zu 100 Prozent durchtesten.“ An den Start gehen dürfe nur, wer einen negativen Test vorweisen kann. Zusätzlich zum Testzentrum in der Kösterschün könnte man dazu auch den Sportplatz nutzen. „Aber das ist alles noch vage.“

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Ostseeküstenlauf führt über eine Strecke von fünf beziehungsweise zehn Kilometern. Außerdem gibt es einen Kinder- und Familienlauf über die Distanz von 1,2 Kilometern und eine zehn Kilometer lange Walkingstrecke. Hinzu kommt der Halbmarathon. In den vergangenen Jahren war er von Kühlungsborn aus gestartet. Dort hatte man sich jedoch in diesem Jahr dafür entschieden, eigene Laufveranstaltungen auf die Beine zu stellen.

Von Cora Meyer