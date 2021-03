Rerik

Die Wachsaison kann kommen: Jugendliche Rettungsschwimmer haben die Ferien genutzt, um die Unterkunft der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) in dem Ostseebad zu renovieren. Die Unterkunft wird während der Saison von den aus ganz Deutschland anreisenden Rettungsschwimmern genutzt, die im Wasserrettungsdienst für die Sicherheit der Badegäste in Rerik sorgen.

„Uns ist im letzten Jahr aufgefallen, dass die Wände schon ganz schön abgenutzt aussehen“, sagt Ben Never. Der 16-jähriger Reriker ist seit drei Jahren Rettungsschwimmer. Deshalb quartierten sich insgesamt elf jugendliche DLRG-Mitglieder aus dem Ostseebad während der Ferien für drei Tage in dem Gebäude ein, um es auf Vordermann zu bringen. „Nach dem Frühstück um 9 Uhr haben wir angefangen und jeden Tag bis 16 oder 17 Uhr gearbeitet“, sagt Ben Never. Die Zimmer wurden gereinigt, neu gestrichen und gestaltet. Die Unterkunft hat zwölf Zimmer, darunter vier Vierbettzimmer, vier Doppelzimmer, Küche, Essensraum und ein Wachleiterzimmer. Während der Saison können hier alle Rettungsschwimmer übernachten, die auf den Türmen im Einsatz sind. „Zwei Räume haben wir hellgrün gestrichen, die meisten Wände sind aber weiß“, sagt Ben Never.

Reparaturen, neue Möbel und ein Fernseher für DLRG

Es wurden auch kleinere Reparaturen erledigt und in einigen Zimmern die Möbel ausgetauscht. Das Material dafür hatten Reriker Bürger in den letzten Monaten gespendet. „Für den Aufenthaltsraum haben wir einen Fernseher geschenkt bekommen“, sagt Ben Never. Die Kosten für Malerutensilien und Farben trug die Stadt. „Bevor wir angefangen haben und danach, haben wir einen Corona-Test gemacht“, sagt Ben Never.

Auch die Kurverwaltung will in die Unterkunft investieren – und die Sanitäranlage sanieren. Ben Never freut sich darauf. „In der Herrendusche wurden die Fliesen zerstört“, sagt er. „Es würde sich lohnen“, glaubt der Reriker. „In Zukunft wird es schwierig sein, genug Leute zu finden, die die Strände bewachen“, sagt Leiter Mathias Druse. „Wir wollen investieren, damit wir super Standards haben.“ Er hofft, dass es dadurch in Rerik auch künftig möglich sei, stets alle Rettungstürme zu besetzen. „Das ist uns sehr wichtig.“

Von Cora Meyer