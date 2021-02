Rerik

Es war ein Paukenschlag gleich zu Beginn: Auf der Stadtvertretersitzung in Rerik forderte Stadtvertreter Kai Kloss (parteilos) am Donnerstagabend Bürgermeister Wolfgang Gulbis (SPD) zum sofortigen Rücktritt auf. Aus dem voll besetzten Zuschauerraum bekam er dafür Applaus. „Wir wollen einen neuen Bürgermeister wählen“, sagte er auf OZ-Nachfrage. „Ein Klub von Reriker Unternehmern will Neuwahlen noch in diesem Jahr.“

„Mit Demokratie hat das, was hier vor sich geht, nun wirklich nichts zu tun.“ Kai Kloss, Stadtvertreter Quelle: Cora Meyer

Kai Kloss fordert mehr Professionalität für Rerik. „Wir brauchen ein städtebauliches Konzept, wir brauchen ein Tourismuskonzept und wir brauchen ein Verkehrskonzept. Das kann bei uns keiner. Und keiner denkt an die nächste Generation.“ Außerdem unterstellt Kai Kloss dem Bürgermeister persönliche Vorteilsnahme. „Mit Demokratie hat das, was hier vor sich geht, nun wirklich nichts zu tun“, sagte er und bezeichnete Wolfgang Gulbis als „kleinen König“. „Der Mann ist ein Autokrat. Er ist nicht teamfähig“, sagte Kai Kloss, der lange mit Wolfgang Gulbis zusammengearbeitet hat.

Bürgermeister weist Vorwürfe zurück

Dieser nahm die Rede des Stadtvertreters zunächst wortlos zur Kenntnis. Mit einer Reaktion habe er nicht gerechnet, sagte Kai Kloss. „An ihm prallt alles ab. Aber der Mann hat Fehler gemacht und die muss man mal korrigieren.“ Das habe sich noch nie einer getraut auszusprechen. Seiner Ansicht nach seien die Reriker Bürger durch ihren Bürgermeister schlecht informiert. „Wir brauchen mehr Transparenz.“

Wegen der Akustik in der Sporthalle, in der die Stadtvertretung tagte, habe er nur die Hälfte verstanden, sagte Wolfgang Gulbis gegenüber der OZ. Deshalb warte er jetzt das Protokoll zur Sitzung ab. „Aber wenn das alles so stimmen würde, was Herr Kloss da behauptet, wäre es sehr unwahrscheinlich, dass ich noch im Amt wäre.“ Er werde aber das Gespräch mit Kai Kloss suchen. „Mir war nicht klar, dass ich so ein Feindbild bin.“

Ein Kritikpunkt in der Rede von Kai Kloss war auch die seiner Ansicht nach mangelnde Kooperation mit der Entwicklungs-Compagnie Wustrow. „Die ECW hat mehrfach ihre Hilfe angeboten und wir müssen dringend gemeinsam an den Tisch.“ Schließlich habe die Stadt ECW-Geschäftsführer Anno August Jagdfeld auch Einnahmen in Millionenhöhe zu verdanken.

„Bebauung von Wustrow für Reriker denkbar“

„Wenn das alles so stimmen würde, was Herr Kloss da behauptet, wäre es sehr unwahrscheinlich, dass ich noch im Amt wäre.“ Wolfgang Gulbis, Bürgermeister Quelle: Cora Meyer

Anwohnerin Katja Dudeck rief die Stadtvertreter dazu auf, das Gespräch mit der ECW nicht zu verweigern. Das sei auch eine Frage des Respekts. Außerdem verbaue man so Türen, um die Halbinsel begehbar zu machen. Diesen Wunsch hätten viele Reriker, sagte sie. „Es gibt Möglichkeiten, die Bürger mit einzubeziehen.“

Katja Dudeck stellte den Stadtvertretern die Frage, ob sie sich auch dann noch gegen eine Bebauung der Halbinsel Wustrow aussprechen würden, wenn die ECW die Grundstücke dort an Reriker Bürger verkaufen würde. Eine verkehrsfreie Bebauung könne er sich durchaus vorstellen – wenn es möglich wäre, dort Sozialwohnungen oder vernünftige Mietpreise anzubieten, sagte Wolfgang Gulbis. Dabei müsse man den geforderten Landschaftsschutz gegen die Interessen der Anwohner abwägen. „Wenn die Reriker mehrheitlich etwas davon haben, muss man zur Not diese Kröte schlucken.“

Auch die Rerikerin Wencke Christiansen griff die Stadtvertreter an. Sie kämpfe seit Jahren vergebens für einen Anbau an ihr Haus. „Die Stadtvertreter vertreten nicht unsere Interessen. Ihr arbeitet gegen uns“, sagte sie. Mehr Einsatz vom Bürgermeister für die Hoteliers und Gastronomen der Stadt wünschte sich auch Manfred Venske. Er kritisierte, dass die Mutter-Kind-Kurklinik öffnen darf, die Hotels und Pensionen im Ort aber nicht. Bürgermeister Wolfgang Gulbis verwies auf geltende Corona-Verordnungen.

Manfred Venske forderte ihn jedoch auf, sich damit nicht zufriedenzugeben. „Wenn ich Bürgermeister wäre, stünde ich jeden Tag in der Staatskanzlei deswegen“, sagte er. Von der Stadtvertretung erwarte er Initiativen: „Was wollen Sie unternehmen, um Tourismus hier wieder mehr möglich zu machen. Was können Sie machen, um uns finanziell entgegenzukommen?“ Eine angebliche Unternehmerfeindlichkeit in Rerik kritisierte Kai Kloss ebenfalls in seiner Rede.

Stadtvertreterinnen zum Rücktritt aufgefordert

„Dass man mir vorwirft, ich hätte Herrn Jagdfeld mit den Nazis verglichen, ist doch etwas sehr weit hergeholt.“ Maria Pinkis, Stadtvertreterin Quelle: Anja Levien

Kai Kloss forderte außerdem die Stadtvertreterinnen Karen Siegert und Maria Pinkis (beide SPD) auf, ihre Ämter niederzulegen. Beide lehnten das ab. In einem Bericht über die Halbinsel Wustrow in den Tagesthemen hatte Maria Pinkis gesagt: „Der Wunsch vieler ist auch ein Museum, denn die Insel ist sehr geschichtsträchtig. Erst die Güter, dann die Nazizeit und dann kamen die Russen. Das haben wir alles überstanden und nun werden wir auch Jagdfeld überstehen.“

„Das kann man nicht machen“, sagt Kai Kloss. Er nennt das einen unsäglichen Vergleich. „Ich war sprachlos.“ Maria Pinkis sieht keinen Grund für einen Rücktritt. „In diesem Beitrag habe ich keinen Vergleich gezogen, sondern in aller Kürze die wechselvolle Geschichte der Halbinsel Wustrow zusammengefasst. Ich wollte ausdrücken, was unsere Vorfahren schon alles erlebt haben. Dass man mir vorwirft, ich hätte Herrn Jagdfeld mit den Nazis verglichen, ist doch etwas sehr weit hergeholt.“

Anwohnerin Katja Dudeck kritisierte zudem, die Stadtvertreterinnen hätten in dem Beitrag den Eindruck erweckt, sie sprächen für alle Reriker. „Das stimmt aber nicht.“

Freie Wählergemeinschaft will Bürgerbefragung

Bernd Graf von der Freien Wählergemeinschaft beklagte, dass das Niveau der Diskussion im Ort sinke. Deshalb schlug er eine Bürgerbefragung zu zentralen Themen vor. „Ganz einfach gestrickt, fünf bis sieben Fragen, damit man es gut auswerten kann“, sagte er. „Ich denke, es wäre hilfreich, zu erfahren, wie es sich aufteilt.“ Bisher habe man es immer nur mit Einzelmeinungen zu tun. Seine Fraktion werde in der nächsten Stadtvertretersitzung einen entsprechenden Antrag einbringen. „Dieses Begeifern muss ein Ende haben.“ Auch Wolfgang Gulbis sagte, er bedauere sehr die „unterirdische Entwicklung im gegenseitigen Umgang“.

