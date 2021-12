Rerik

Zwischen den Einwohnern des Ostseebades Rerik und ihrem neuen Supermarkt stehen ein paar Schilfpflanzen. Sie sind ein Grund, warum sich der geplante Bau weiter verzögern könnte. An der Kröpeliner Straße am Ortseingang soll ein neuer Supermarkt entstehen. Der Discounter Netto will sich direkt neben dem bestehenden Edeka-Markt ansiedeln. Bereits im kommenden Jahr soll die Filiale eröffnet werden.

Naturschutzbehörde muss zustimmen

Doch zuvor muss die Stadt den Bebauungsplan ändern, denn der neue Markt wird auf dem kostenfreien städtischen Parkplatz gebaut. Damit es ausreichend Parkplätze für die Kunden gibt, sollen dort, wo sich jetzt das Regenrückhaltebecken befindet, neue Stellflächen entstehen. Aber: „Durch Nährstoffeinträge ist ein Röhricht-Anteil entstanden“, erklärte Stadtplaner Roland Mahnel den Stadtvertretern. Das sei als Biotop zu werten und könne nicht einfach so entfernt werden.

Stattdessen musste ein Antrag auf eine Ausnahmegenehmigung gestellt werden. Sollte die untere Naturschutzbehörde dem zustimmen, so müsste der Röhricht außerdem an anderer Stelle ersetzt werden. „Südlich des Buchenwegs gibt es Teiche, wo es ohnehin Röhricht gibt“, sagte Roland Mahnel. „Diese Flächen könnten ergänzt werden.“ Bevor das nicht geschehen ist, wird sich in Sachen Supermarkt nicht viel tun. Nach Angaben von Bürgermeister Wolfgang Gulbis hatte sich der Bauausschuss im Vorfeld darauf geeinigt, dass das Regenrückhaltebecken erst verfüllt werden müsse, bevor der Bau beginnen könne. „Den Parkplatz möchten wir vor dem Bau geregelt haben.“

Rerik braucht zwei Märkte

Der Weg zum neuen Supermarkt – er ist kein einfacher. Viele Jahre hat man in Rerik nach einem Betreiber gesucht. Seit einer gefunden wurde, war der Discounter häufig Thema in der Stadtvertretung und den Ausschüssen. Nun sei die Stadt zum wiederholten Male aufgefordert worden, die „Konkurrenzfähigkeit des Marktes“ nachzuweisen, sagte der Bürgermeister. In einer Analyse mussten unter anderem die Kaufkraft innerhalb des Ortes, die Kaufkraft aus den umliegenden Gemeinden und die Gästeströme gemessen werden. Es sollte festgestellt werden, ob Rerik groß genug ist für einen zweiten Supermarkt. Ist es, ergab die Untersuchung. „Rerik muss seinen Status als Grundzentrum sichern“, sagte Stadtplaner Roland Mahnel. „Es ist wichtig, dass die Nahversorgung erfolgt.“

Lärmgutachten sieht keine Probleme

Im Vorfeld hatte es vor allem Diskussionen um den erwarteten Lärm durch die Fahrzeuge der Kunden und Lieferanten, aber auch durch den geplanten Backshop gegeben. So war das Baufeld für den Markt schon im Ergebnis einer vorherigen Beratung weiter südlich verlegt worden, um Konflikte mit dem benachbarten Wohngebiet „Am Rugen Barg“ zu vermeiden oder wenigstens zu minimieren. Aus diesem Grund soll auch der Backshop auf der straßenzugewandten Gebäudeseite entstehen. Es wurde auch der Vorschlag gemacht, den Lieferbereich des Marktes einzuhausen.

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurden nun noch einmal schalltechnische Untersuchungen gemacht. Sie ergaben, dass die vollständige Einhausung nicht erforderlich sein werde. Und in der Zeit von 6.30 Uhr bis 21.30 Uhr wären auf dem Supermarktgelände die Anforderungen an gesunde Wohn- und Lebensverhältnisse gewährleistet. Anwohner hatten sich außerdem einen Geh- und Radweg auf der Grünfläche zwischen dem geplanten Discounter und dem nördlich gelegenen Wohngebiet gewünscht. Den hält der Stadtplaner für sehr gut möglich, zumal ein gleichwertiger Ersatz durch den Weg entlang der Kröpeliner Straße nicht gewährleistet werden könne, wie er sagte.

Geplant ist eine Zufahrt zum Markt von der Landesstraße vor dem Ortseingang. Um die Straße besser einsehen zu können, wird vermutlich das Ortsschild um einige Meter versetzt werden. Einige Parkplätze bleiben auf dem Gelände parallel zur Straße erhalten, es gehen auf dem Saisonparkplatz durch den Neubau allerdings etwa 49 Parkplätze verloren.

Von Cora Meyer