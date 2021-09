Rerik

Der Glasfaserausbau in Rerik startet in der kommenden Woche. Nach Angaben von Mathias Druse, Leiter der Kurverwaltung, sollen die Arbeiten bereits am kommenden Mittwoch in Meschendorf beginnen. Wie er im Tourismusausschuss berichtete, sei die Stadt erst in der vergangenen Woche zur Bauanlaufberatung eingeladen worden und hätte nicht damit gerechnet, dass der Ausbau jetzt schon beginnt.

Der zweite Bauabschnitt werde in Garvsmühlen sein, die nächsten stünden noch nicht fest. Der Ortskern solle frühestens im Oktober dran sein, damit es in der Saison zu möglichst wenig Einschränkungen komme. Bis März 2022 sollen die Arbeiten in dem Ostseebad abgeschlossen sein.

Ein Teil der Haushalte Reriks wird jedoch weiterhin auf seinen Glasfaserausbau warten. Ihre Anschlüsse werden nicht gefördert. Das kann unterschiedliche Gründe haben: Nach Angaben von Landkreissprecher Michael Fengler gibt es im Landkreis Rostock einige Fälle, in denen Haushalte im sogenannten Nahbereich von Hauptverteilerkästen liegen und deswegen nicht von der aktuellen Bundesförderung erfasst wurden. Zudem schließen die Förderrichtlinien für den Glasfaserausbau Adressen aus, die zum Zeitpunkt der Förderanträge bereits 30 Mbit/s anliegen hatten.

Der Landkreis Rostock sucht jetzt nach weiteren Fördermöglichkeiten. Doch klar ist: Ins jetzige Verfahren können keine weiteren Haushalte aufgenommen werden.

Von Cora Meyer