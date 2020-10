Rerik

Weil fast alle Mitwirkenden zur Risikogruppe gehören, haben auch die Reriker Heulbojen mit den Auswirkungen der Corona-Krise zu kämpfen. Und obwohl die Weihnachtskonzerte in den Kirchen der Region nicht wie gewohnt stattfinden können, proben die Mitglieder seit einigen Wochen unter großem Aufwand in einzelnen Stimmgruppen.

Bei einem Besuch von Maria Magdalena Schwaegermann, Präsidentin des Landeschorverbandes MV, wiesen Vorstand und Chorleiter Horst Schirmer auch auf die vielen weggefallenen Auftritte in der Saison hin – verbunden mit erheblichen finanziellen Ausfällen. Dennoch: Die Kurverwaltung in Rerik sowie die Tourismus, Freizeit & Kultur GmbH Kühlungsborn (TFK) ermöglichten dem Chor immerhin einige wenige Auftritte.

Chor unterstützt zahlreiche Projekte

Beeindruckt zeigte sich Schwaegermann vom hohen Einsatz der Reriker Heulbojen für die Gemeinschaft. So unterstützt der traditionsreiche Chor etwa die Kinderkrebshilfe Rostock, singt Spenden für die Seenotretter ein und spendet in der Weihnachtszeit die Kollekten aus den eigenen Konzerten sowie aus Kooperationen mit befreundeten Chören, wie dem Bad Doberaner Lehrerchor oder dem Warnemünder Frauenchor, für Bedürftige und die Arbeit in den Kirchgemeinden der Region.

Besonderes Augenmerk legte die Präsidentin auf das Engagement des Heulbojen-Vorstandes um den Vereinsvorsitzenden Klaus Wolfert, als „ Satellit“ die Landschaft der Shantychöre in MV im Blick zu haben, mit den verhältnismäßig weit verstreuten Chören Kontakt aufrechtzuerhalten sowie Kontakte zu beleben.

„Wir sind auf diese Mithilfe angewiesen, um besser zu verstehen, wo was passiert, wo eventuell der Schuh drückt, wo wir als Chorverband mehr unterstützen oder einfach besser informiert sein sollten“, machte Maria Magdalena Schwaegermann deutlich.

Von Lennart Plottke