Rerik

Noch ist von dem neuen Wohngebiet im Nordosten von Rerik nicht viel zu sehen. Doch die Namen für die beiden Straßen, durch die die Eigentümer zu ihren Häusern gelangen sollen, stehen schon fest. Sie heißen Rotdornweg und Weidenweg. Das beschlossen die Stadtvertreter des Ostseebades auf ihrer jüngsten Sitzung.

Die Entscheidung hatte sich wegen des Einwandes verzögert, dass im Buchenweg nicht eine einzige Buche zu finden sei. Deshalb hatte der Bauausschuss zunächst den Stadtplaner Ronald Mahnel beauftragt, in historischen Karten nachzusehen. Der sei dort aber nicht fündig geworden. Die Idee, den Buchenweg in Ahornweg umzubenennen, wovon nur eine geringe Anzahl an Grundstücken betroffen wäre, wurde jedoch verworfen.

„ Rotdornweg “ und „Weidenweg“

Für eine der neuen Straßen schlug Ronald Mahnel die Bezeichnung „ Rotdornweg“ vor, weil diese Bäume dort gepflanzt werden sollen. Das schreibt der Bebauungsplan vor. Für die andere regte der Stadtplaner den Namen „Weidenweg“ an, weil dort bereits Weiden stehen. Dem schlossen sich die Stadtvertreter einstimmig an. Die Benennung der Straßen ist wichtig, um die Hausnummern vergeben zu können. Im Vorfeld hatte es dafür außerdem die Vorschläge Am Feldrain, Neue Reihe, Stiller Winkel, Erlenweg, Eschenweg, Kurzer Weg, Langer Weg, Mittelweg und Neuer Weg gegeben.

Die beiden Stichstraßen gehen vom Buchenweg aus und sollen jeweils in einem Kreisel enden. Der Bebauungsplan sieht vor, dass das Wohngebiet eine verkehrsberuhigte Zone sein soll. Dadurch, heißt es in der Begründung, werde die gegenseitige Rücksichtnahme aller Verkehrsteilnehmer gefördert und ein straßenbegleitender Gehweg könne vermieden werden.

Insgesamt 42 neue Grundstücke entstehen am Buchenweg. Dort sollen eingeschossige Einfamilienhäuser gebaut werden. Der Bürgermeister Wolfgang Gulbis rechnet damit, dass im Frühjahr dieses Jahres damit begonnen werden könnte. Auch weitere Bauvorhaben sind angedacht. „Wir haben noch Reserven, die Stadt wird bauen“, sagt der Bürgermeister.

Von Cora Meyer